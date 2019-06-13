Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июня
Предыдущая новость
сегодня, 21:38 0

Из-за журналиста Голунова Путин уволил генералов МВД

Из-за журналиста Голунова Путин уволил генералов МВД
Фото: сайт Кремля

Два генерала МВД уволены президентом за дело журналиста «Медузы». Своих должностей лишились начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков и начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрий Девяткин.

Андрей Пучков и Юрий Девяткин (фото: krylatskoe.mos.ru и 77.мвд.рф)

Указ опубликован на сайте Кремля. Об увольнении высокопоставленных лиц ходатайствовал руководитель МВД Владимир Колокольцев. Он также сообщил, что материалы внутреннего расследования министерства в отношении сотрудников полиции, задержавших Голунова, направлены в Следственный комитет России. На время проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Иван Голунов, журналист издания «Медуза», был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Сначала полиция заявила, что при задержании у него нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 граммов кокаина. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Журналист свою вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. В ходе заседания суда, где решался вопрос о мере пресечения для него, журналист связал это дело со своей профессиональной деятельностью. Перед задержанием он работал над материалом о похоронном бизнесе в России и успел отправить черновик материала своему редактору.

Дело получило широкий общественный резонанс: за журналиста вступились журналисты, музыканты, деятели культуры и правозащитники. 10 июня о деле Голунова было доложено Путину. 11 июня с Голунова были сняты все обвинения, вечером в тот же день он вышел на свободу.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет России. Тогда же Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать об освобождении от должности двух генералов – Пучкова и Девяткина, пишут «Ведомости».

Просмотров всего: 323

#происшествия #российская власть #СМИ

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске после дождя подтопило дороги (видео)

сегодня, 19:50
Общество 3

Амурский аграрий заявил об отравлении пшеницы неизвестным веществом

Эхо Москвы 1

Гостьей «Эха Москвы в Благовещенске» станет министр культуры Ольга Юркова
Происшествия 4

В Сковородине под суд попали двое обвиняемых в вымогательстве
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь