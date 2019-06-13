Из-за журналиста Голунова Путин уволил генералов МВД

Два генерала МВД уволены президентом за дело журналиста «Медузы». Своих должностей лишились начальник УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков и начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрий Девяткин.

Андрей Пучков и Юрий Девяткин (фото: krylatskoe.mos.ru и 77.мвд.рф)

Указ опубликован на сайте Кремля. Об увольнении высокопоставленных лиц ходатайствовал руководитель МВД Владимир Колокольцев. Он также сообщил, что материалы внутреннего расследования министерства в отношении сотрудников полиции, задержавших Голунова, направлены в Следственный комитет России. На время проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Иван Голунов, журналист издания «Медуза», был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Сначала полиция заявила, что при задержании у него нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 граммов кокаина. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Журналист свою вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. В ходе заседания суда, где решался вопрос о мере пресечения для него, журналист связал это дело со своей профессиональной деятельностью. Перед задержанием он работал над материалом о похоронном бизнесе в России и успел отправить черновик материала своему редактору.

Дело получило широкий общественный резонанс: за журналиста вступились журналисты, музыканты, деятели культуры и правозащитники. 10 июня о деле Голунова было доложено Путину. 11 июня с Голунова были сняты все обвинения, вечером в тот же день он вышел на свободу.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет России. Тогда же Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать об освобождении от должности двух генералов – Пучкова и Девяткина, пишут «Ведомости».