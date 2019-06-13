В Благовещенске после дождя авто угодило в яму (видео)

В Благовещенске вечером в четверг, 13 июня, прошел сильный дождь. Осадки местами подтопили тротуары и перекрестки. На улице Мухина в районе ТРЦ «Острова» автомобиль угодил передним колесом в яму.

Левое переднее колесо «тойоты» оказалось под асфальтом. Дорожный инцидент снял очевидец. Возле автомобиля, попавшего в ловушку, ходит озадаченный водитель. Своим ходом машина, скорее всего, не выберется – придется звать подмогу. Как сообщало ИА «Амур.инфо», после дождя пешеходам приходится переходить дорогу вброд. Тем временем в инстаграм-аккаунте хроники дорожных происшествий «Сканер» подписчики сообщают о госномерах, потерянных или найденных ими в лужах.

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#ДТП

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Елена Котейко