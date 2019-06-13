Группа морпехов «Черные береты» впервые выступит в Благовещенске

В преддверии Дня памяти и скорби в Благовещенске впервые выступит концертная группа морской пехоты «Черные береты». Это специальный проект Министерства обороны Российской Федерации. Концерт пройдет на площади Общественно-культурного центра.

Гастрольный тур «Черных беретов» по Дальнему Востоку начнется 16 июня в Хабаровске, а завершится 30 июня в Чите. В Благовещенске морпехи выступят в среду, 19 июня. Концерт начнется в 18 часов.

Концертная группа морской пехоты России приедет из Балтийска Калининградской области в Благовещенск впервые. Руководитель коллектива Игорь Крещенок учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. Получив приглашение выступить в Благовещенске, он сразу откликнулся, сообщает администрация столицы Приамурья.

Вокально-инструментальный коллектив Балтийского флота исполнит военно-патриотические песни на открытой сцене ОКЦ. Выступление военного концертного ансамбля «Черные береты» в Благовещенске даст старт памятным мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби. Памятная дата отмечается ежегодно 22 июня.