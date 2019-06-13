Бурейская гидроэлектростанция начинает сброс воды

Бурейская ГЭС начинает сбрасывать воду из водохранилища. Амурское бассейновое водное управление установило новые режимы работы для станции. В плотине откроют шесть затворов: один на три метра, остальные на шесть метров.

К створу станции отмечен существенный приток. Уровень верхнего бьефа ГЭС приближается к отметке 254 метра. Нормальный подпорный уровень равен 256 метрам. Согласно правилам использования водных ресурсов, отметку в 254 метра нельзя превышать до 1 сентября. Начиная с пятницы, 14 июня, среднесуточные расходы составят 5 000±400 кубометров воды в секунду.

На Бурейской ГЭС сообщают, что установленный режим работы станции не представляет угрозы для нижележащих поселений. Сбросы не скажутся на паводковой ситуации в бассейне реки Амур. Устье Буреи расположено ниже по течению Амура, в 270 километрах от Благовещенска. Таким образом, сбросы на Бурейской ГЭС не влияют на гидрологический режим Амура в районе Благовещенска и оказывают слабое влияние в уровень Амура от устья до Хабаровска. «Несмотря на временное увеличение расходов через гидроузел, водохранилище будет и далее ориентировано на сдерживание прибывающей воды», – отмечают энергетики.

По данным на четверг, 13 июня, уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 252,1 метра. Величина притока за прошедшие сутки составила 5 545 кубометров в секунду. Согласно прогнозу Росгидромета, 14 июня ожидается увеличение притока до 6 000 – 8 000 кубических метров в секунду. В субботу, 15 июня, приточность может достигнуть 8 000 – 10 000 кубометров в секунду. Пропуск воды через водосбросы Бурейской ГЭС продлится до улучшения гидрологической обстановки.