В Благовещенске после дождя подтопило дороги (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видеозапись, сделанную вечером в четверг, 13 июня. На кадрах видно, что после дождя в микрорайоне подтопило перекресток. Пешеходу пришлось переходить на другую сторону дороги по воде.

Во время дождей в областном центре время от времени тонут перекрестки. Это происходит из-за того, что система ливневой канализации не всегда справляется с отводом выпавших осадков.

Прекращения осадков ждать пока не приходится. Как сообщало ИА «Амур.инфо», по данным Амурского гидрометцентра, в пятницу, 14 июня, в городе ожидается дождь, который будет сопровождаться порывистым ветром. Управление по делам ГОЧС города Благовещенска напоминает, что во время непогоды с дождем и ветром пешеходам и водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными.