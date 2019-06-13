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В Благовещенске после дождя подтопило дороги (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видеозапись, сделанную вечером в четверг, 13 июня. На кадрах видно, что после дождя в микрорайоне подтопило перекресток. Пешеходу пришлось переходить на другую сторону дороги по воде.

Во время дождей в областном центре время от времени тонут перекрестки. Это происходит из-за того, что система ливневой канализации не всегда справляется с отводом выпавших осадков.

Прекращения осадков ждать пока не приходится. Как сообщало ИА «Амур.инфо», по данным Амурского гидрометцентра, в пятницу, 14 июня, в городе ожидается дождь, который будет сопровождаться порывистым ветром. Управление по делам ГОЧС города Благовещенска напоминает, что во время непогоды с дождем и ветром пешеходам и водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными.

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    37 минут назад

    Из года в год подтапливает благовещенские дороги, но власть молчит и ни чего не предпринимает. Будут опять откачкой заниматься и сетовать на мать природу.

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