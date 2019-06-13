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Амурский аграрий заявил об отравлении пшеницы неизвестным веществом

Амурский аграрий заявил об отравлении пшеницы неизвестным веществом

В Ивановском районе владельцы одного из хозяйств пожаловались на урон, который им причинили соседи. По мнению агронома, соевые поля поблизости обработали гербицидом, из-за которого пожелтела пшеница. Выяснить, что это за вещество, отправились специалисты Россельхознадзора.

Они взяли образцы почвы на анализ и исследовали поле с высоты птичьего полета. Агроном Игорь Бондаренко предполагает – так губительно на зерновые подействовал гербицид под названием «кломазон», которым, вероятно, обработали соседние соевые поля. Из-за этого хозяйство предварительно потеряло 100 гектаров пшеницы – седьмая часть от общего посева в этом хозяйстве.

«Пятого числа мы заехали обрабатывать пшеницу. Сразу бросилось в глаза, что километра за полтора все желтое. Подъехали – тут желтизна, роща полностью желтая, как будто у нас сейчас осень. Там котлован, в нем пленка, скважина рядом и остатки тары непонятной», – описывает полевой агроном Игорь Бондаренко.

По его словам, земли по соседству последние три года обрабатывают китайцы. Разобраться в ситуации попросили специалистов Россельхознадзора. «Сейчас мы запустим квадрокоптер и определим более точную площадь действия неизвестного препарата», – комментирует свои действия заместитель начальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Амурской области Алексей Зарубин.

Площадь поражения исследовали с неба с помощью коптера, который амурское управление Россельхознадзора получило первым на Дальнем Востоке. А уже на земле взяли три пробы почвы. «Здесь был большой котлован, у них скважина была. Как раз пятого числа, когда я фотографировал. После чего они загнали сюда маленький трактор и все это дело быстренько-быстренько закопали», – говорит агроном Бондаренко.

Еще одна точка для исследования – место, где разводили химикаты. Отсюда взяли еще две пробы. Образцы почвы исследуют в лаборатории. Результаты будут известны через две-три недели. «Почвенные образцы отправят на исследование опасных химических веществ. Это тяжелые металлы, пестициды и нитраты. Если будет выявлено превышение предельно допустимых норм, то административный орган организует проверку в отношении собственника данного земельного участка», – сообщает замначальника отдела земельного надзора Алексей Зарубин. Если уничтожение плодородного слоя почвы подтвердится, землепользователю грозит штраф: физическому лицу – до 5 000 рублей, юридическому – до 80 000 рублей.

Тем временем в хозяйстве пытаются спасти пострадавшую пшеницу. Ее уже обработали органоминеральными удобрениями. Зерно пустят на корм скоту. Но больше всего фермеры опасаются, что пожинать действие опасного для пшеницы препарата здесь придется и в следующем году.

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#происшествия #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    3 часа назад



    кломазон»



    он курица или колетца,

    их новости непонятно ....

  • avm

    avm
    2 часа назад

    Если подтвердится то китайцев оштрафуют аж на целых 5 тысяч рублей.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    41 минута назад

    В погоне за ростом товарообората с Китаем мы лишимся плодородной земли. Руководители не думают, что останется в наследство внукам и правнукам. Шлавная цель как можно больше выжать, продать и положить себе в карман.

    Скоро мы с Вами будем пожимать плоды от деятельности единоросов, только плоды эти нас не будут радовать.

  • Slon

    Slon
    21 минута назад

    Комазон разрешенный гербицид, его применяют многие, не только китайцы. Другое дело что они видимо при сильном ветре обрабатывали, распылители не противосносные, по дозировкам могут быть вопросы.

    Ущерб конечно не сравним с суммами штрафов. Пострадавшему в суд надо подавать, но придется доказывать связь между обработкой соседей и повреждением посевов.

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