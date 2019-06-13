Амурский аграрий заявил об отравлении пшеницы неизвестным веществом

В Ивановском районе владельцы одного из хозяйств пожаловались на урон, который им причинили соседи. По мнению агронома, соевые поля поблизости обработали гербицидом, из-за которого пожелтела пшеница. Выяснить, что это за вещество, отправились специалисты Россельхознадзора.

Они взяли образцы почвы на анализ и исследовали поле с высоты птичьего полета. Агроном Игорь Бондаренко предполагает – так губительно на зерновые подействовал гербицид под названием «кломазон», которым, вероятно, обработали соседние соевые поля. Из-за этого хозяйство предварительно потеряло 100 гектаров пшеницы – седьмая часть от общего посева в этом хозяйстве.

«Пятого числа мы заехали обрабатывать пшеницу. Сразу бросилось в глаза, что километра за полтора все желтое. Подъехали – тут желтизна, роща полностью желтая, как будто у нас сейчас осень. Там котлован, в нем пленка, скважина рядом и остатки тары непонятной», – описывает полевой агроном Игорь Бондаренко.

По его словам, земли по соседству последние три года обрабатывают китайцы. Разобраться в ситуации попросили специалистов Россельхознадзора. «Сейчас мы запустим квадрокоптер и определим более точную площадь действия неизвестного препарата», – комментирует свои действия заместитель начальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Амурской области Алексей Зарубин.

Площадь поражения исследовали с неба с помощью коптера, который амурское управление Россельхознадзора получило первым на Дальнем Востоке. А уже на земле взяли три пробы почвы. «Здесь был большой котлован, у них скважина была. Как раз пятого числа, когда я фотографировал. После чего они загнали сюда маленький трактор и все это дело быстренько-быстренько закопали», – говорит агроном Бондаренко.

Еще одна точка для исследования – место, где разводили химикаты. Отсюда взяли еще две пробы. Образцы почвы исследуют в лаборатории. Результаты будут известны через две-три недели. «Почвенные образцы отправят на исследование опасных химических веществ. Это тяжелые металлы, пестициды и нитраты. Если будет выявлено превышение предельно допустимых норм, то административный орган организует проверку в отношении собственника данного земельного участка», – сообщает замначальника отдела земельного надзора Алексей Зарубин. Если уничтожение плодородного слоя почвы подтвердится, землепользователю грозит штраф: физическому лицу – до 5 000 рублей, юридическому – до 80 000 рублей.

Тем временем в хозяйстве пытаются спасти пострадавшую пшеницу. Ее уже обработали органоминеральными удобрениями. Зерно пустят на корм скоту. Но больше всего фермеры опасаются, что пожинать действие опасного для пшеницы препарата здесь придется и в следующем году.