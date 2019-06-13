Глава Приамурья оценил результаты ликвидации аварии на коллекторе в Возжаевке

Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области работал в Белогорском районе и посетил Возжаевку. Он оценил результаты устранения аварии на канализационном коллекторе. Авария на объекте произошла декабре 2018 года. Подземная часть из-за холодов перемерзла, и сооружение вышло из строя.

Сточные воды в аварийном режиме сбрасывались на землю. Власти приняли решение выделить 17 миллионов рублей из областного бюджета на строительство нового коллектора.

По мнению Василия Орлова, работы в Возжаевке были проведены своевременно и качественно. Полностью заменена трасса, уже весной были проведены работы по дезинфекции территории. После этого были взяты пробы грунта и пробы воды, которая подается населению. Они подтвердили, что все соответствует нормам и безопасно.

«Это действительно чрезвычайная ситуация, и мы на нее своевременно среагировали – выделили средства из резервного фонда Амурской области. В результате удалось очистить около 4 гектаров территории, прилегающей к Возжаевке, провести дезинфекцию. Также налажена работа новых сооружений», – сказал Василий Орлов.