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Глава Приамурья оценил результаты ликвидации аварии на коллекторе в Возжаевке

Глава Приамурья оценил результаты ликвидации аварии на коллекторе в Возжаевке
Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области работал в Белогорском районе и посетил Возжаевку. Он оценил результаты устранения аварии на канализационном коллекторе. Авария на объекте произошла декабре 2018 года. Подземная часть из-за холодов перемерзла, и сооружение вышло из строя.

Сточные воды в аварийном режиме сбрасывались на землю. Власти приняли решение выделить 17 миллионов рублей из областного бюджета на строительство нового коллектора.

По мнению Василия Орлова, работы в Возжаевке были проведены своевременно и качественно. Полностью заменена трасса, уже весной были проведены работы по дезинфекции территории. После этого были взяты пробы грунта и пробы воды, которая подается населению. Они подтвердили, что все соответствует нормам и безопасно.

«Это действительно чрезвычайная ситуация, и мы на нее своевременно среагировали – выделили средства из резервного фонда Амурской области. В результате удалось очистить около 4 гектаров территории, прилегающей к Возжаевке, провести дезинфекцию. Также налажена работа новых сооружений», – сказал Василий Орлов.

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#ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    29 минут назад

    О какой своевременности идет речь, г-н губернатор о чем говорит? Пока дерьмо на ружу не пошло да же не думали что то реконструировать. И еще вопрос такой, кто будет отвечать за такую аварию и главное затраты на дизенфекцию земли это будет считаться не целевым расходованием бюджетных средств или виновные лица потом компенсируют из???

    АИ и к вам вопрос, есть ли какие то офмцыальные коментарии по произошедшему от прокуратуры и СК?

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