В Сковородине под суд попали двое обвиняемых в вымогательстве

В городе Сковородино Амурской области будут судить двух мужчин, обвиняемых в грабежах и вымогательствах. По версии следствия, они ограбили трех человек и вымогали у них деньги. А начались «приключения» из-за номера телефона девушки.

Как установили в ходе предварительного расследования, в Сковородине двое потерпевших отдыхали в кафе. Они позвонили девушке по номеру, которым дал таксист. Им перезвонили, попросили подъехать на автозаправку. Там ждала машина. Мужчины доверчиво погрузились в чужое авто. Обвиняемые вывезли их в лес и там пояснили, что парни позвонили девушке одного из злоумышленников. Угрожая, отобрали у жертв деньги. Одного избили палкой, у другого забрали паспорт. Испугавшись, искатели знакомства с девушкой согласились передать злодеям требуемые суммы.

Досталось и незадачливому водителю такси, поделившемуся номером телефона девушки. У него забрали машину и тоже потребовали денег.

О случившемся один из потерпевших сообщил в полицию почти через месяц. Как впоследствии выяснилось, обвиняемые представлялись потерпевшим другими именами. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители установили личности злоумышленников и устроили на них засаду. Одного соучастника задержали в съемной квартире, второго – в одном из кафе Сковородина.

В настоящее время материалы уголовного дела находятся в суде. Как отмечают в амурском управлении МВД России, один из обвиняемых также проходит по другому уголовному делу, связанному с вымогательством.