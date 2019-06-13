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сегодня, 17:52 4

В Сковородине под суд попали двое обвиняемых в вымогательстве

В Сковородине под суд попали двое обвиняемых в вымогательстве
Фото: ru.depositphotos.com

В городе Сковородино Амурской области будут судить двух мужчин, обвиняемых в грабежах и вымогательствах. По версии следствия, они ограбили трех человек и вымогали у них деньги. А начались «приключения» из-за номера телефона девушки.

Как установили в ходе предварительного расследования, в Сковородине двое потерпевших отдыхали в кафе. Они позвонили девушке по номеру, которым дал таксист. Им перезвонили, попросили подъехать на автозаправку. Там ждала машина. Мужчины доверчиво погрузились в чужое авто. Обвиняемые вывезли их в лес и там пояснили, что парни позвонили девушке одного из злоумышленников. Угрожая, отобрали у жертв деньги. Одного избили палкой, у другого забрали паспорт. Испугавшись, искатели знакомства с девушкой согласились передать злодеям требуемые суммы.

Досталось и незадачливому водителю такси, поделившемуся номером телефона девушки. У него забрали машину и тоже потребовали денег.

О случившемся один из потерпевших сообщил в полицию почти через месяц. Как впоследствии выяснилось, обвиняемые представлялись потерпевшим другими именами. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители установили личности злоумышленников и устроили на них засаду. Одного соучастника задержали в съемной квартире, второго – в одном из кафе Сковородина.

В настоящее время материалы уголовного дела находятся в суде. Как отмечают в амурском управлении МВД России, один из обвиняемых также проходит по другому уголовному делу, связанному с вымогательством.

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#криминал #происшествия #Сковородино

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Комментарии
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  • Йцукэн

    Йцукэн
    4 часа назад

    В Сковородино, а новость на АмурИнфе

  • bigfoott

    bigfoott
    3 часа назад

    йцукэн, ща тебя быстро на место поставят тем, что "правилаустанавливаемсами" )0

    Кста, да Сковородино, ля, СКОВОРОДИНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

    "В Сковородине" пипец как режет слух.

    И да, на АмурИнфе, правиленее будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!11111111111111111111

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    сковородиненцы - ЗВУЧИТ!!!)))

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    позвонили девушке по номеру, которым дал таксист.



    Надо было звонить по номеру, которым таксист не давал.....

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