Дуров обвинил Китай в атаке на мессенджер Telegram

Создатель популярного во всем мире мессенджера Telegram Павел Дуров назвал источник хакерской атаки 12 июня на сервера программы. На продукт нападали хакеры из Китая.

Дуров связал атаку с протестами, которые происходят в Гонконге. Известно, что участники общаются между собой при помощи Telegram.

«IP-адреса в основном из Китая. Исторически все DDoS-атаки против нас такого масштаба, который указывает на участие государства, совпадали с протестами в Гонконге (которые координируются в Telegram). Этот случай не стал исключением», – написал в одном из комментариев в Twitter.

2 июня хакеры устроили мощнейшую DDoS-атаку на мессенджер Telegram, в связи с чем руководство проекта предупредило пользователей Telegram в Америке и некоторых пользователей из других стран о возможных проблемах с подключением.

С 9 по 12 июня в Гонконге прошли массовые протесты. Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы не допустить принятия закона об экстрадиции.

Если документ примут, то власти автономии смогут выдавать подозреваемых в тех или иных преступлениях даже тем странам, с которыми нет договоренностей об экстрадиции. В их числе Тайвань, Макао и материковая часть Китая.

Поправки в закон помогут китайским властям добраться до тех, кто находится за пределами страны и повлиять на них. Принятие нового варианта законопроекта позволит обезвредить активистов, скрывающихся на территории автономии в Гонконге, сообщает «360».