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Дуров обвинил Китай в атаке на мессенджер Telegram

Дуров обвинил Китай в атаке на мессенджер Telegram
Фото: instagram.com/durov/

Создатель популярного во всем мире мессенджера Telegram Павел Дуров назвал источник хакерской атаки 12 июня на сервера программы. На продукт нападали хакеры из Китая.

Дуров связал атаку с протестами, которые происходят в Гонконге. Известно, что участники общаются между собой при помощи Telegram.

«IP-адреса в основном из Китая. Исторически все DDoS-атаки против нас такого масштаба, который указывает на участие государства, совпадали с протестами в Гонконге (которые координируются в Telegram). Этот случай не стал исключением», – написал в одном из комментариев в Twitter.

2 июня хакеры устроили мощнейшую DDoS-атаку на мессенджер Telegram, в связи с чем руководство проекта предупредило пользователей Telegram в Америке и некоторых пользователей из других стран о возможных проблемах с подключением.

С 9 по 12 июня в Гонконге прошли массовые протесты. Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы не допустить принятия закона об экстрадиции.

Если документ примут, то власти автономии смогут выдавать подозреваемых в тех или иных преступлениях даже тем странам, с которыми нет договоренностей об экстрадиции. В их числе Тайвань, Макао и материковая часть Китая.

Поправки в закон помогут китайским властям добраться до тех, кто находится за пределами страны и повлиять на них. Принятие нового варианта законопроекта позволит обезвредить активистов, скрывающихся на территории автономии в Гонконге, сообщает «360».

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#технологии

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