Женщина спасла жизнь сыну, заметив царапину

Англичанка своевременно заметила признак сепсиса на запястье восьмилетнего сына и спасла ему жизнь. Не умереть от этого помогли антибиотики.

41-летняя Александра Радди (Alexandra Ruddy) так встревожилась из-за покраснения на коже маленького Эвана (Ewan), что обратилась к докторам в их нерабочее время. Медики осмотрели юного пациента и диагностировали у него сепсис. «Сепсис – это заражение крови. С ним нельзя сидеть до понедельника и ждать, когда у врачей будет приемное время», – сообщила женщина.

В Англии от сепсиса ежегодно умирают более 15 тысяч человек.

Благодаря матери, которая вовремя обнаружила опасное покраснение, мальчика удалось вылечить при помощи антибиотиков. Оказалось, что ребенок поцарапал руку во время похода в зоопарк.

Радди призналась, что рассказала о случившемся по совету друзей. Женщина опубликовала историю сына на своей странице в Facebook, загрузив несколько фотографий. Пользователи сети поблагодарили мать за столь полезную публикацию. Пост стал популярным в социальной сети. Его переслали более 35 тысяч раз, а сама публикация собрала почти 15 тысяч лайков, сообщает «Лента.ру».

В начале июня сообщалось, что девушка спасла жизнь парню, обняв его. Во время первой встречи она заметила на спине молодого человека странную шишку.