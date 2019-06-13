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Женщина спасла жизнь сыну, заметив царапину

Женщина спасла жизнь сыну, заметив царапину
Фото: facebook.com/photo.php?fbid=10158643617902796&set=a.34006062795&type=3&theater

Англичанка своевременно заметила признак сепсиса на запястье восьмилетнего сына и спасла ему жизнь. Не умереть от этого помогли антибиотики.

41-летняя Александра Радди (Alexandra Ruddy) так встревожилась из-за покраснения на коже маленького Эвана (Ewan), что обратилась к докторам в их нерабочее время. Медики осмотрели юного пациента и диагностировали у него сепсис. «Сепсис – это заражение крови. С ним нельзя сидеть до понедельника и ждать, когда у врачей будет приемное время», – сообщила женщина.

В Англии от сепсиса ежегодно умирают более 15 тысяч человек.

Благодаря матери, которая вовремя обнаружила опасное покраснение, мальчика удалось вылечить при помощи антибиотиков. Оказалось, что ребенок поцарапал руку во время похода в зоопарк.

Радди призналась, что рассказала о случившемся по совету друзей. Женщина опубликовала историю сына на своей странице в Facebook, загрузив несколько фотографий. Пользователи сети поблагодарили мать за столь полезную публикацию. Пост стал популярным в социальной сети. Его переслали более 35 тысяч раз, а сама публикация собрала почти 15 тысяч лайков, сообщает «Лента.ру».

В начале июня сообщалось, что девушка спасла жизнь парню, обняв его. Во время первой встречи она заметила на спине молодого человека странную шишку.

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#дети #здоровье

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