Светозвуковые исследования и научное шоу: в Благовещенск приедет выставка из Пекина

Фото: пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области

Соглашение о ее проведении было подписано между Китайским научно-техническим музеем и Амурским областным краеведческим музеем в декабре 2018 года. Экспозиция открывает мероприятия X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». В этом году она впервые приезжает в Россию.

Передвижная выставка включает в себя несколько разделов: светозвуковые исследования, секреты электромагнетизма, законы движения, научное шоу и другие. 58 интерактивных экспонатов сочетают в себе научный эксперимент и медиаматериалы, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Образовательная интерактивная программа выставки рассчитана прежде всего на детей и предполагает активное вовлечение посетителей во взаимодействие с экспонатами, в ходе которого они становятся очевидцами или участниками научных опытов и экспериментов, основанных на законах физики, математики и других наук.

Выставка будет работать в Благовещенске в течение 2 месяцев (до 18 августа), после чего она будет организована в других дальневосточных городах России.

Экспозиция организована при поддержке Ассоциации науки и техники Китая.