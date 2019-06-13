Светозвуковые исследования и научное шоу: в Благовещенск приедет выставка из Пекина
17 июня в 15:00 на сцене Амурского областного дома народного творчества в Благовещенске пройдет торжественная церемония открытия передвижной выставки «Научные эксперименты и развитие инноваций» (6+). Это экспозиция из Китайского научно-технического музея Пекина.
Соглашение о ее проведении было подписано между Китайским научно-техническим музеем и Амурским областным краеведческим музеем в декабре 2018 года. Экспозиция открывает мероприятия X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». В этом году она впервые приезжает в Россию.
Передвижная выставка включает в себя несколько разделов: светозвуковые исследования, секреты электромагнетизма, законы движения, научное шоу и другие. 58 интерактивных экспонатов сочетают в себе научный эксперимент и медиаматериалы, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.
Образовательная интерактивная программа выставки рассчитана прежде всего на детей и предполагает активное вовлечение посетителей во взаимодействие с экспонатами, в ходе которого они становятся очевидцами или участниками научных опытов и экспериментов, основанных на законах физики, математики и других наук.
Выставка будет работать в Благовещенске в течение 2 месяцев (до 18 августа), после чего она будет организована в других дальневосточных городах России.
Экспозиция организована при поддержке Ассоциации науки и техники Китая.
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