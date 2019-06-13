В Сочи видели человека, похожего на Цапка – умершего главаря банды

На месте крупной аварии в Сочи в кадр попал человек, похожий на умершего в 2014 году в СИЗО Цапка. Жители города написали обращение к прокурору с просьбой проверить информацию о том, что бандит может жить на воле.

Пользователи Сети заподозрили, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок не умер в СИЗО в июле 2014 года, а обманул следствие и выжил. Люди предполагают, что Цапок лишь притворился мертвым, разыграв смертельный приступ инсульта. Эту версию попросили проверить прокурора города Сочи Игоря Грязнова очевидцы аварии, которая произошла 4 июня. На месте ДТП, где автомобиль врезался в отбойник, вместе со страшными кадрами травмированных людских тел на фото попал человек очень похожий на Сергея Цапка, сообщает «Комсомольская правда».

«Уважаемый Игорь Михайлович. В сеть интернет попала фотография, на которой зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с лидером кущевского ОПГ Сергеем Цапком. Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия, именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр», – говорится в обращении.

Банду Цапка обвинили в совершении десятков убийств, более сотни изнасилований, запугивании местных жителей и постоянный ненаказуемый беспредел. ОПГ организовали свое государство и творили что хотели, выплачивая зарплату милиции и кормя с руки местную власть. Схватили их только после самого кровавого злодеяния. В 2010 году они устроили резню в доме фермера Сервера Аметова – убили и сожгли 12 человек, среди которых были четверо детей. Младшей Амире было всего девять месяцев.

Лидера банды Сергея Цапка приговорили к высшей мере наказания. Также пожизненный срок получили и двое его подопечных – Игорь Черных и Владимир Алексеев. Остальные члены банды получили тюремное наказание от 10 до 15 лет. Но вердикты не устроили убийц, они подали апелляцию в Верховный суд. Пока ожидали решения, их оставили в СИЗО. Но до решения апелляции они по странному стечению обстоятельств не дожили. Некоторые жители станицы посчитали смерть Сергея Цапка и его банды инсценировкой и требовали генетической экспертизы останков.