Олекминский рудник считает, что с него необоснованно требовали больше 67 миллионов

В мае 2018 года Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением. Надзорный орган требовал у рудника предоставить расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2014 и 2015 годы и декларацию за 2016 год. При этом указывалась сумма задолженности в размере 68 443 545 рублей. Однако этот спор не подлежал рассмотрению в Арбитражном суде, поэтому производство по делу было прекращено.

После этого Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд с другим иском – о взыскании задолженности за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 67 766 802 рублей. Этот иск был оставлен без рассмотрения, так как требования надзорного органа было решено рассматривать в деле о банкротстве Олекминского рудника.

С октября 2018 года по май 2019 года Арбитражный суд Амурской области рассматривал заявление налоговой службы о включении в реестр требований кредиторов платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 67 867 523 рублей. В процессе участвовал и Росприроднадзор.

На предприятии доказывали, что такую сумму у предприятия требовали необоснованно. В результате управление налоговой службы уменьшило свои требования с 67,8 до 2,6 миллиона рублей. Задолженность суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Олекминский рудник».