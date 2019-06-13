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сегодня, 16:19 2

Олекминский рудник считает, что с него необоснованно требовали больше 67 миллионов

На Олекминском руднике прокомментировали информацию, опубликованную на Амур.инфо, о том, что предприятие задолжало за негативное воздействие на окружающую среду больше 67 миллионов рублей. Размер долга через суд был снижен в 26 раз.

В мае 2018 года Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением. Надзорный орган требовал у рудника предоставить расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2014 и 2015 годы и декларацию за 2016 год. При этом указывалась сумма задолженности в размере 68 443 545 рублей. Однако этот спор не подлежал рассмотрению в Арбитражном суде, поэтому производство по делу было прекращено.

После этого Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд с другим иском – о взыскании задолженности за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 67 766 802 рублей. Этот иск был оставлен без рассмотрения, так как требования надзорного органа было решено рассматривать в деле о банкротстве Олекминского рудника.

С октября 2018 года по май 2019 года Арбитражный суд Амурской области рассматривал заявление налоговой службы о включении в реестр требований кредиторов платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 67 867 523 рублей. В процессе участвовал и Росприроднадзор.

На предприятии доказывали, что такую сумму у предприятия требовали необоснованно. В результате управление налоговой службы уменьшило свои требования с 67,8 до 2,6 миллиона рублей. Задолженность суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Олекминский рудник».

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#природа #суды #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Егорий

    Егорий
    25 минут назад

    Подскажите, каким местом рудник имеет возможность комментировать?

  • Альтер

    Альтер
    4 минуты назад

    с 62 лямов до 2?

    ну да-10 отдать и на 50 снизить

    все равно выгоднее

    если промониторить всех этих миллионеров которые сюда как татаро-монголске иго заявились то увидим что больше половины разрешений начиная от леса до отвода карьеров у них делается незаконно

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