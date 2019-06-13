Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:21 6

Отчаявшаяся от безденежья амурчанка просит помощи (видео)

Отчаявшаяся от безденежья амурчанка просит помощи (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась молодая мама двух дочерей. Они живут в Райчихинске. Екатерина разведена, у нее есть работа и небольшие алименты, но денег постоянно не хватает даже на самое необходимое. Женщина уже устала бороться. Она не может справиться самостоятельно и вынуждена обратиться за помощью.

Катя жила в Благовещенске, здесь же получала образование в училище культуры, окончила курсы по маникюру, получила специальность повара-пекаря. Все это без поддержки родных – семья у девушки, по ее признанию, была пьющая, и всего в жизни она привыкла добиваться своими силами.

После замужества девушка переехала с мужем в Райчихинск, купили двухкомнатную квартиру. Спустя время семья распалась. Сейчас дочкам восемь лет и четыре года. Алименты на девочек, по словам Екатерины, – от 3 500 до 6 000 рублей. По возможности помогает бабушка, мама мужа, – дарит детям вещи, игрушки, иногда помогает деньгами со своей небольшой пенсии.

«Пять с лишним тысяч за квартиру. Плюс капремонт, техобслуживание, за вывоз мусора услуга подорожала. Постепенно накопились долги, – около 20 тысяч», – рассказывает женщина, показывая свою квартиру. Дома чисто, видно, что хозяйка старается украсить жилье. Она извиняется за отсутствие ремонта, сделать который ей просто не по карману.

Пособие на детей составляет 1 200 рублей, но Екатерина эти средства не получает – нужно переоформить документы. Женщина могла бы получать субсидию, но пока есть долг за квартиру, это невозможно. «Я устала. Руки опускаются, честное слово. У меня было трудное детство, я привыкла, что все и всегда сама… Но уже просто не могу сводить концы с концами, – сдерживая слезы, рассказывает молодая женщина. – Старшей девочке нечего надеть, она к лету выросла из всей своей одежды и обуви. А впереди школа, в третий класс переходит…» Екатерина – не транжира и знает счет деньгам, но с каждым месяцем становится все труднее планировать бюджет: все дорожает, а денег больше не становится.

С работой в Райчихинске, по словам Кати, дела обстоят не очень. Недавно она, окончив курсы, устроилась работать охранницей. Зарплату обещают стабильную, но небольшую: 18-20 тысяч рублей, тогда как, по данным Амурстата на 11 июня, средняя зарплата в Амурской области превысила 42 000 рублей.

«Никогда бы не подумала, что придется просить помощи. Но я дошла до отчаяния. Прижало до такой степени, что уже сил нет. Готова с благодарностью принять любую поддержку – деньгами, вещами», – продолжает амурчанка.

Она признается, что не отказалась бы и от психологической помощи, ведь в последнее время все ее мысли зациклились на безденежье, из которого выхода не предвидится. От переживаний не спасают ни дети, ни работа, ни огород, которым женщина занимается, чтобы не голодать зимой. «Я знаю, многие так живут. Но почему? Что нужно сделать, чтобы концы сводились с концами, чтобы мы могли покупать себе необходимое?» – спрашивает молодая мать.

Не последнюю роль в накрывшем Екатерину отчаянии играет и одиночество. «Внимание, забота, ласка – я уже забыла, что так бывает. Этого ждут от меня дети, а мне неоткуда взять силы… Я не могу вспомнить, когда в последний раз смеялась. Всегда знала, что жизнь не будет легкой, и была к этому готова, но теперь сдалась», – признается женщина. При возможности она планирует позвонить по бесплатному номеру психологической поддержки.

Катя мечтает вернуться в Благовещенск: верит, что в областной столице легче найти работу. «Продала бы квартиру, но здесь доля мужа, он не разрешает распоряжаться. Жить в Благовещенске нам с детьми негде. Может быть, найдется добрый человек, готовый предоставить жилье на время, или удастся найти работу с предоставлением общежития. Я с радостью готова к переезду», – надеется амурчанка.

Ее контактные данные имеются в редакции ИА «Амур.инфо». Все, кто захочет протянуть руку помощи молодой маме – деньгами, советами, вещами, – могут обратиться в редакцию по телефону: +7 962 285-13-55, написать электронное письмо по адресу: info@amur.info или в Инстаграм Амур.инфо.

Просмотров всего: 1092

#жизнь

распечатать


Общество

Благовещенка рассказала, что ей с детьми пришлось ночевать в сгоревшем доме (фото, видео)

Афиша

Где купить оригинальные зонты меньше, чем за 1 000 рублей
Общество

На акции ко Дню донора благовещенцы сдали почти 40 литров крови (фото)
В России и мире

Женщина родила ребенка с зеркальным расположением сердца и одним легким
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    40 минут назад

    Конечно нужно ехать в город!

  • Бум

    Бум
    25 минут назад

    Так действительно живут многие в нашей стране, а больше на ДВ. Я получаю зарплату 30 тыс. и плачу с неё ипотеку 16 тыс. плюс сюда все обязательные платежи и на месяц остается тысячи 4. На эти деньги нужно прожить и тебе и ребенку. Алименты и это не секрет многие платя по 2 тыс., так как зарплата в основном в конверте и это еще удачно, если ежемесячная плата. У меня с момента решения взять ипотеку и рождения ребенка, заработок уменьшился на 15 тыс. благодаря выполнению майских указов президента. Когда есть дети не нужно вешать нос, ведь они здоровы и живы.Я на все свои проблемы смотрю проще, тк иногда вижу родителей с больными детками, которым уже нельзя помочь и думаю, что вот это и есть настоящее горе и беда. Маме безусловна нужна помощь и больше психологическая, да и материальная не помешает.

  • Одисей

    Одисей
    24 минуты назад

    А что в городе? Там собственное жилье, а тут что? На съем денег нет, работу найти не так то и просто, да и в Райчихинске хотя бы бабушка детей как никак помогает. Не выход это. Я конечно понимаю что 24-26 тыс не великие деньги, но люди и на меньшее живут. Есть дополнительная профессия, мастер маникюра, можно на дому в выходные делать маникюр, педикюр. Может подработку найти. Я понимаю что хочется большего, но не так уж и плохо у нее все

  • Noir

    Noir
    24 минуты назад



    «Я знаю, многие так живут. Но почему? Что нужно сделать, чтобы концы сводились с концами, чтобы мы могли покупать себе необходимое?»



    К большому сожалению, да, так живут многие, но наверху этих многих не замечают.

  • Noir

    Noir
    21 минута назад

    alex 3

    Конечно нужно ехать в город!



    В городе без огорода, на съемном жилье, да и работу не найти, а если найдешь то те же деньги 18-25 тыс руб максимум, 30 это повезет. Совсем не выход.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    5 минут назад

    если продавать квартиру в Райчихинске она не может, то хоть сдавать можно?

    есть знакомая, которая сдавала в Свободном, за ту же цену снимала в Благовещенске, жила в ней с дочкой, работала в одном из кафе. Но ей в Благе было находиться обязательно, потому что дочка болеет.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь