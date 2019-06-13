Благовещенка рассказала, что ей с детьми пришлось ночевать в сгоревшем доме (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. На условиях анонимности она рассказала, что оказалась в сложной ситуации. Женщина с двумя детьми временно проживала в центре социального обслуживания населения «Доброта» (улица Рабочая, 95), но 11 июня их попросили покинуть здание.

«У нас заключен договор на проживание до 17 июня – до этого числа мы должны были найти жилье, о чем нас предупреждали заранее. А 11 июня у одного из детей, проживающих в Центре, выявили форму 20 (вши), и нам просто пришли и сказали, чтобы до часу дня освободили все комнаты. Я говорю: "А куда мне идти?". Отвечают: "Это ваши проблемы, делайте что хотите"», – рассказала горожанка.

По словам женщины, у нее ребенок 3 лет и двухмесячный грудничок, и их фактически выселили на улицу. В здании проводили дезинфекцию, а благовещенке с детьми, рассказывает она, пришлось ночевать в частном сгоревшем доме. Этот дом принадлежит другим жильцам «Доброты».

По утверждению горожанки, каких-то вариантов с временным жильем при выселении в «Доброте» ей не предложили. «Мне единственное что сказали: "Вам есть, куда идти". Я говорю: "Куда?". Они говорят: "К подружке". Я говорю: "К подружке не вариант ехать, тем более это в аэропорту, и у нее мама приехала, я туда пойти не могу". И все равно», – рассказывает благовещенка.

В сгоревшем доме женщина с детьми остается и сейчас, 13 июня. «Пришла сегодня заведующая отделением "Доброты". Зовет обратно. Я если до вечера не найду жилье, позвоню туда и скажу, чтобы перевозили вещи мои обратно», – говорит амурчанка.

Ситуацию агентству прокомментировали в центре социального обслуживания населения «Доброта»: «При заселении в социальную комнату "Мать и дитя" центра "Доброта" все семьи ознакамливаются с правилами проживания. Всем семьям в центре оказывается моральная поддержка специалистами центра, помощь продуктами питания, вещами для детей, а также в оформлении всех мер социальной поддержки.

Данные граждане систематически нарушали правила проживания в комнате "Мать и дитя". Дети постоянно находились без надзора родителей. Также граждане не соблюдали санитарно-гигиенических норм, в связи с чем у одного ребенка был обнаружен педикулез.

До окончания договора проживания в комнате "Мать и дитя" матери с двумя несовершеннолетними детьми МУ "Благовещенский городской архивный и жилищный центр" предложило жилое помещение (маневренный фонд в городе Благовещенске), но семья отказалась. Молодая мамочка с ребенком приняла решение съехать на съемную квартиру в городе Благовещенске в связи с тем, что ее муж работает в областном центре Приамурья».

Отмечается, что в данный момент в центре в социальной комнате «Мать и дитя» проводится дезинфекция.