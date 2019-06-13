Амурская область попала в число регионов, экономика которых будет на высоте

Фото: Амур.инфо

В 2019-2022 годах мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП в интервале от 2,8 до 3,6 процента, пояснил директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец. «Мы не видим оснований для того, чтобы ожидать в ближайшие годы значительного мирового экономического кризиса», – отметил он. Российская экономика, как и мировая, в ближайшие годы продолжит стабильно развиваться.

По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП увеличится до двух процентов. Но затем снова ожидается небольшой спад. Потребительская инфляция в России в конце 2019 – начале 2020 года будет держаться на уровне пяти процентов.

При этом эксперты выделяют 10 регионов, экономика которых будет особенно на подъеме. Это Республика Крым и Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Республика Северная Осетия - Алания, Ленинградская область, Забайкальский край.

Наиболее высокие темпы роста реальной заработной платы в нынешнем году и в первой половине следующего года эксперты прогнозируют в таких регионах, как Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента), Псковская область (пять процентов), Севастополь (4,7 процента), Кабардино-Балкарская Республика (4,5 процента), Московская область (4,5 процента),Якутия (4,4 процента), Крым (4,3 процента).

«Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов, – отмечает Зубец. – Остальные регионы – это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты. Например, Амурская область – это космодром Восточный; Ленинградская область – порты и разного рода строительство, включая жилое; Самарская область – "АвтоВАЗ", химия и нефтепереработка; Якутия – экспорт угля; Московская область – инвестиции, строительство и прочее. А где экономика оказывается на подъеме, происходит и рост реальных зарплат».