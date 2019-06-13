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сегодня, 15:25 8

Амурская область попала в число регионов, экономика которых будет на высоте

Амурская область попала в число регионов, экономика которых будет на высоте
Фото: Амур.инфо

Заработная плата россиян в 2019 году вырастет примерно на три процента. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне. Такие выводы сделали эксперты Финансового университета при правительстве РФ, уточнив макроэкономические прогнозы на ближайшие годы (есть в распоряжении «Российской газеты»).

В 2019-2022 годах мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП в интервале от 2,8 до 3,6 процента, пояснил директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец. «Мы не видим оснований для того, чтобы ожидать в ближайшие годы значительного мирового экономического кризиса», – отметил он. Российская экономика, как и мировая, в ближайшие годы продолжит стабильно развиваться.

По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП увеличится до двух процентов. Но затем снова ожидается небольшой спад. Потребительская инфляция в России в конце 2019 – начале 2020 года будет держаться на уровне пяти процентов.

При этом эксперты выделяют 10 регионов, экономика которых будет особенно на подъеме. Это Республика Крым и Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Республика Северная Осетия - Алания, Ленинградская область, Забайкальский край.

Наиболее высокие темпы роста реальной заработной платы в нынешнем году и в первой половине следующего года эксперты прогнозируют в таких регионах, как Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента), Псковская область (пять процентов), Севастополь (4,7 процента), Кабардино-Балкарская Республика (4,5 процента), Московская область (4,5 процента),Якутия (4,4 процента), Крым (4,3 процента).

«Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов, – отмечает Зубец. – Остальные регионы – это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты. Например, Амурская область – это космодром Восточный; Ленинградская область – порты и разного рода строительство, включая жилое; Самарская область – "АвтоВАЗ", химия и нефтепереработка; Якутия – экспорт угля; Московская область – инвестиции, строительство и прочее. А где экономика оказывается на подъеме, происходит и рост реальных зарплат».

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#космодром #экономика

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    когда и за счет чего

  • Хмык

    Хмык
    59 минут назад

    В заголовке напрягает слово "будет"

    Что-то не верю я таким словам.

  • ay

    ay
    55 минут назад

    Будет-будет. Когда власть сменится. Полностью. В результате "демократических преобразований" само собой.

  • Терминатор

    Терминатор
    48 минут назад

    Завтраками кормят не первый десяток лет. Лучше бы пофамильно уточнили у кого всё будет хорошо, хотя некоторых мы уже знаем и так.

  • ay

    ay
    42 минуты назад

    Этот Зубец ещё про газопрово́д ничего не слышал. А то "космодром", "космодром". Самый генерящий прибыль проэкт, ну. А Москве - "инвестиции" и "прочее". Кому вершки, а кому корешки. Проще пареной репы.

  • Ташка

    Ташка
    15 минут назад

    У незнакомого поселка, на безымянной высоте...

  • Бум

    Бум
    11 минут назад

    Кому на Руси жить хорошо описал ещё Некрасов в своем произведении 19 века...ситуация таже

  • Альтер

    Альтер
    8 минут назад

    Когда вам "впихивают" че то

    Когда вам "гонят" по ушам

    Имей ввиду товарисч где то

    Сидит политики Абрам

    Он обмануть нас всех захочет

    Расскажет как нам будет жить

    Сорвет бабла да и "отскочит"

    Проявит сука очень прыть

    Не Верь ему, не слушай это

    Его задача всех надуть

    Потом внезапмно так уехать

    Чтобы всю жизнь и в ус не дуть

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