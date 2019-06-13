Валентина Калита рассказала о газификации Благовещенска и строительстве второго моста через Зею

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Мэр Благовещенска на заседании Благовещенской городской думы отчиталась о работе городской администрации в 2018 году. Валентина Калита озвучила результаты работы в экономической, социальной и культурной сферах, а также рассказала о планах работы мэрии и распределении средств на ближайшие годы.

«Вот и прошел целый год нашей с вами совместной работы. Год был не простой, он был ответственным, важным в жизни нашего города и в жизни нашей страны, – начала свое выступление Валентина Сергеевна. – Это выборы президента Российской Федерации, досрочные выборы губернатора Амурской области, дополнительные выборы депутатов думы и федерального собрания Российской Федерации. Это позволило консолидировать усилия всех уровней власти, общественности на развитии столицы Амурской области города Благовещенска».

Согласно прозвучавшей информации, уровень безработицы в Благовещенске в 2018 году снизился на 0,2 процента. По сравнению с 2017 годом в 2018-м безработных стало меньше на 613 человек. На 394 увеличилось количество заявленных работодателями вакансий. Официально безработными остается 1 процент активного населения города.

«Среднемесячная зарплата в 2018 году увеличилась в номинальном выражении на 10 процентов. Практически мы выполнили все указы президента, и в течение года все повышения зарплат. Несмотря на то, что бюджет был спланирован бездефицитный, мы находили с вами дополнительные источники для того, чтобы выполнить все заявленные законом требования. На сегодняшний день номинальная среднемесячная зарплата составила 46,3 тысячи рублей. Реальная зарплата по крупным и средним организациям скорректирована в виде индекса потребительских цен и составила 106 процентов».

По информации мэра, в 2018 году в Благовещенске сохранилась положительная динамика роста ряда макроэкономических показателей. По сравнению с 2017 годом темпы роста по объему строительно-монтажных работ составили 120 процентов, по обороту розничной торговли и общественного питания – по 103 процента.

В городе сохраняется благоприятная демографическая ситуация. В 2018 году рождаемость превысила смертность. На свет появились 2 758 детей. В итоге численность населения выросла до 231 071 человека.

В 2018 году сохранилась устойчивая динамика роста доходов. В бюджет поступило 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Эта сумма на 1 миллиард больше планируемой за счет средств, привлеченных из федерального и областного бюджетов.

В 2018 году выросли собственные доходы городского бюджета на 139 миллионов рублей за счет роста налоговых поступлений. Основной прирост суммой в 1 миллиард 200 миллионов рублей обеспечил налог на доходы физических лиц. Это следствие того, что повысилась заработная плата, считают в администрации Благовещенска. Объем доходов от имущественного и земельного налогов также вырос, но меньше – на 38 миллионов рублей.

«Этому способствовала работа администрации по расширению налогооблагаемой базы. В течение года управление поставило на кадастровый учет 12 тысяч 400 объектов», – подчеркнула Валентина Калита.

В 2018 году администрация Благовещенска привлекала федеральные и областные средства на мероприятия, включенные в план социального развития. В 2018-2020 годах Благовещенску в рамках этого плана предусмотрено финансирование в 1 миллиард рублей. Из них 654 миллиона предусмотрены на завершение строительства двух участков набережной.

362 миллиона рублей привлечено за счет плана социального развития на мероприятия по переселению из аварийного жилого фонда. Отыграно 11 аукционов на 194 квартиры. Жилье уже начали строить, и в ноябре 2020 года семьи смогут переселиться из аварийного жилья.

На реализацию муниципальных программ в 2018 году, с привлечением всех источников финансирования было направлено 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Это на 900 миллионов больше, чем в 2017 году. 2 с половиной миллиарда потраченной суммы – средства городского бюджета.

В 2018 году в Благовещенске удалось расселить 222 жилых помещения площадью более 8 тысяч квадратных метров, построить 2-й корпус школы № 22. 100 с половиной миллионов рублей в прошлом году потратили на благоустройство территории парка Дружбы и 24 дворовых территорий. Обустроили также 77 детских игровых спортивных площадок Благовещенска, ремонтировали и строили автомобильные дороги.

При обсуждении дорожной темы речь зашла об автомобильных мостах. Сейчас выполняются проектные работы капитального ремонта автомобильного моста через Зею, а также предпроектное обследование автомобильного моста в районе улиц Шевченко – Северной.

«Ввод в эксплуатацию трансграничного моста усилит нагрузку на действующий мост через Зею. Необходимо строительство нового моста. Стоимость его строительства составляет 20 миллиардов рублей. Мы с вами понимаем, это невозможно при нашем бюджете города и очень сложно даже при помощи бюджета области. Поэтому эта тема стоит на контроле у нас в совместной работе с правительством Амурской области. И правительством области уже сегодня выделено 300 миллионов рублей министерству, которое занимается выкупом земельных участков для того, чтобы начинать строительные работы. Выкуп земельных участков завершается к концу 2019 года. В 2021 году в рамках федеральных программ запланировано выделение первых 4,7 миллиарда рублей из федерального бюджета для строительства моста через Зею. Сегодня правительство Амурской области ведет переговоры, чтобы перенести начало строительства с 2021 года на 2020 год», – пояснила Валентина Сергеевна.

Подводя итоги работы в 2018 году, мэр Благовещенска обозначила цели дальнейшей работы. В первую очередь – это участие в национальных проектах. Администрация города уже работает в рамках национальных проектов по пяти направлениям.

В направлении образования, в рамках федерального проекта «Современная школа и цифровая образовательная среда», будет направлено почти 60 миллионов рублей на завершение строительства второго корпуса 22 школы, приобретение компьютерного оборудования для первой гимназии и школы № 28.

Согласно федеральному проекту «Содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования детей до 3 лет» нацпроекта «Демография» 95,4 миллиона направят на завершение строительства детского сада на 120 мест и дальнейшие проектные работы для создания дошкольных мест.

117 миллионов рублей планируют потратить на благоустройство общественных территорий. Среди них сквер в районе улиц 50-летия Октября и Зеленой, за который в 2018 году большего всего голосов отдали горожане. Также благоустроят 23 дворовые территории. По ним уже отыграны конкурсы, работы начнутся в ближайшее время.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», федерального проекта «Безопасная сеть» будет выделено 467 миллионов рублей. Всего в 2019 году выделят 646 с половиной миллионов рублей, на которые отремонтируют больше 41 километра дорог и тротуаров.

«Что касается культурной среды, показатели, которые в этом национальном проекте есть, они у нас уже почти выполнены. Нам остается немного добавить до тех процентов, которые заявлены в национальной программе. По федеральному проекту "Культурная среда" мы в ближайшие дни заключаем соглашение, 5 миллионов рублей получаем на оснащение муниципальной молодежной библиотеки имени Чехова», – рассказала мэр Благовещенска.

В 2020-2021 годах планируется продолжить участие города в национальном проекте в сфере демографии. В рамках федерального проекта до конца 2020 года планируется построить 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. Соглашение между администрацией, минспорта области и «Газпромом» уже подписано, сообщили в мэрии. В Благовещенск специалисты приедут уже в июле, чтобы начать работы. В 2021 году, также в рамках нацпроекта, планируется оснастить спортивный комплекс «Юность» спортивно-техническим оборудованием.

В своем докладе мэр города подняла и тему газификации региона. Она сообщила, что правительством области уже утверждена региональная программа, предполагающая газификацию городов области, куда вошел Благовещенск. Согласно программе, в 2020 году планируется разработать схему газификации города, в 2021 году – разработать проектно-сметную документацию внутри городских сетей. Уже в 2022 году планируется начать строительство газораспределительных сетей.