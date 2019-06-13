Благовещенцы построили маленький плот для утят в парке Дружбы (видео)

В одном из водоемов благовещенского парка Дружбы поселилась утка с шестью утятами. Берега пруда отделаны камнем, выхода на землю нет. Об утиной семье позаботились люди: кто-то сделал плот и прикрепил его веревкой к мосту, чтобы мама с малышами могли выходить на сушу и отдыхать.

По информации специалистов-орнитологов, летом в прудах, даже городских, достаточно пищи для пернатых. Подкармливать птиц хлебом не рекомендуется. Кусочки заполняют желудок утки, и она перестает искать более полезную и питательную пищу. Диких уток можно умеренно подкармливать овсянкой в виде хлопьев или крупы, а также кусочками мягких фруктов – бананов, клубники. Посетителей парка просят бережно относиться к пернатым жителям. Их нельзя пугать и подпускать к ним собак.

Семь лет назад парк Дружбы передали в оперативное управление Общественно-культурному центру. Тогда территория была почти заброшенной. Руководство учреждения вдохнуло в нее новую жизнь, привело в порядок дорожки и водоемы. Впервые утки в парке поселились в 2015 году. В прошлом, 2018 году, горожане окружили вниманием утят в парке.