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сегодня, 14:50 1

Благовещенцы построили маленький плот для утят в парке Дружбы (видео)

Благовещенцы построили маленький плот для утят в парке Дружбы (видео)

В одном из водоемов благовещенского парка Дружбы поселилась утка с шестью утятами. Берега пруда отделаны камнем, выхода на землю нет. Об утиной семье позаботились люди: кто-то сделал плот и прикрепил его веревкой к мосту, чтобы мама с малышами могли выходить на сушу и отдыхать.

По информации специалистов-орнитологов, летом в прудах, даже городских, достаточно пищи для пернатых. Подкармливать птиц хлебом не рекомендуется. Кусочки заполняют желудок утки, и она перестает искать более полезную и питательную пищу. Диких уток можно умеренно подкармливать овсянкой в виде хлопьев или крупы, а также кусочками мягких фруктов – бананов, клубники. Посетителей парка просят бережно относиться к пернатым жителям. Их нельзя пугать и подпускать к ним собак.

Семь лет назад парк Дружбы передали в оперативное управление Общественно-культурному центру. Тогда территория была почти заброшенной. Руководство учреждения вдохнуло в нее новую жизнь, привело в порядок дорожки и водоемы. Впервые утки в парке поселились в 2015 году. В прошлом, 2018 году, горожане окружили вниманием утят в парке.

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#отдых #природа

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Комментарии
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  • Даринка1

    Даринка1
    1 час назад

    Жители микрорайона очень благодарны руководству ОКЦ за то, что вдохнули жизнь в наш парк. С каждым годом становится все уютней. Есть где гулять, заниматься спортом, кататься на велосипеде и роликах. Спасибо вам большое! Ждем, когда что-нибудь придумают с заброшенными строениями около горки. Сейчас там по умолчанию туалет для бомжей и алкоголиков.

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