Амурская тигрица Елена отомстила кабану

Специалисты зафиксировали, что тигры активно охотятся. «В настоящее время из подтвержденных жертв Елены – крупный кабан и барсук: специалисты обнаружили их останки в месте, где тигрица находилась продолжительное время. В активе у Павлика – два добытых барсука, косуля и, с большой вероятностью, волк. Список добытых хищниками животных не исчерпывающий, так как специалистам не удалось добраться до всех точек длительного пребывания Павлика и Елены из-за подтопленных дорог, а часть кластеров оказалась под водой.

Перечень жертв позволяет надеяться, что и в будущем у тигров не будет проблем с охотой. Ведь Елена смогла добыть крупного кабана, который всегда является серьезным противником для тигра, а Павлик добыл косулю, которая, в отличие других копытных, может очень быстро менять траекторию своего движения, оставаясь трудной добычей даже для такого совершенного хищника, как тигр. Забавен тот факт, что когда тигры были во временном вольере, то кабаны ходили по его периметру, чем явно злили хищников. Так вот, оказавшись на свободе, Елена вернулась на то место, где был вольер, и отомстила кабану! Вот уж действительно, не злите тигра в клетке», – рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Фото:amur-tiger.ru

Оба тигра пока живут на территории Амурской области. Елена находится в центре Хинганского заповедника, а Павлик движется вдоль его юго-западной границы.

«Елена сейчас обитает примерно в том же районе, где долгое время благополучно обитала тигрица Илона – это высокогорная часть заповедника с очень хорошей кормовой базой. Помимо этого, на эту территорию в течение нескольких лет регулярно наведывается взрослый самец тигра, так что у молодой тигрицы есть шанс в скором времени создать пару и принести первое потомство, тем самым увеличив тигриную группировку в заповеднике.

Останется ли на территории заповедника Павлик – большой вопрос, так как все его предшественники долгое время на территории не задерживались и неминуемо уходили жить в другие места. Потянет ли Павлика пойти по этому пути, покажет только время. Надеемся, что все-таки нет», – сообщил Вячеслав Кастрикин, заместитель директора Хинганского государственного заповедника по научной работе.

По информации управления по охране животного мира Амурской области, место для реинтродукции тигров выбрано правильно. Это доказывает тот факт, что тигры не уходят далеко от места выпуска.

«В этом районе очень высокая плотность кабана, что хищники и оценили, а также подходящие условия по климату и ландшафту. Сам выпуск также был организован грамотно, тигры практически не испытали стресса. Когда начнут перемещаться кабаны, то и хищники пойдут за ними. Пока такой необходимости у них нет», – пояснил начальник отдела охраны управления по охране животного мира региона Валерий Погасиенко.