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Выпускники Свободного показали лучшие в Приамурье результаты ЕГЭ по химии

Выпускники Свободного показали лучшие в Приамурье результаты ЕГЭ по химии
Фото: ru.depositphotos.com

Четверо выпускников города Свободный показали лучшие в области результаты ЕГЭ по химии. Один из них набрал 100 баллов.

«Наш выпускник занимается в физико-химическом классе. Претендует на медаль «За успехи в учении». В будущем планирует связать профессиональную жизнь с медицинской сферой», – рассказала о выпускнике-стобалльнике классный руководитель, учитель биологии и химии гимназии № 9 города Свободного Маргарита Стасюк.

Лишь нескольких баллов для максимального результата не хватило еще трем выпускникам из Свободного, а также одному участнику ЕГЭ из Благовещенска.

Также стали известны итоги госэкзамена по истории. Лучше всех в области с испытанием справился выпускник из столицы Приамурья. Он набрал 100 баллов. Высокобалльниками стали еще двое благовещенцев, а также выпускники Тынды и Белогорска.

Что касается ЕГЭ по профильной математике, то здесь максимум баллов никто из участников не набрал. Однако второй год подряд наилучший результат показывают благовещенские выпускники. В этом году представитель областного центра набрал 99 баллов, сообщает пресс-служба областного минобра.

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#образование #школа

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