В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики для автолюбителей

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ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения. Вводится промежуточный экспресс-тест, который при позитивном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки. Таким образом, к привычным основаниям дунуть в алкометр прибавится еще одно.

При этом впервые в российской практике инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне человека (впоследствии, впрочем, у него все равно возьмут мочу на анализ). В Госавтоинспекции надеются, что это «будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению конфликтных ситуаций». Эксперты указывают на коррупционные риски.

ГИБДД России подготовила проект новой редакции постановления правительства № 475 с правилами освидетельствования водителей на состояние опьянения. Сегодня существует пять оснований для проверки: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица, а также «поведение, не соответствующее обстановке». ГИБДД предлагает ввести шестое: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

Как сообщает «Коммерсант», инспектор сначала предложит водителю дунуть в прибор (через одноразовый мундштук): сделать это можно будет через окно, не выходя из машины. Скорее всего, это будет прибор с индикацией (лампочкой). Тест занимает одну-две минуты. Освидетельствованием это не считается: понятых, видеосъемки, составления документов не требуется, отказаться от процедуры также можно без правовых последствий. Если прибор алкоголя не обнаружил (других признаков опьянения также нет), водителя просто отпускают. В случае если индикация паров алкоголя срабатывает, инспектор предлагает водителю пройти уже полноценное освидетельствование: с понятыми (или видеосъемкой), проверкой с помощью алкометра, который измеряет этанол в выдохе (допустимая норма не более 0,16 миллиграмма на литр), распечаткой результата и так далее. При необходимости водитель направляется на медицинское освидетельствование, отказ от которого чреват штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав.

При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест. Скорее всего, речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотических веществ (опиатов, героина, кокаина, марихуаны и так далее). Это также станет лишь основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с забором анализа мочи.

«Применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключить необоснованные процедуры освидетельствования», – говорится в пояснительной записке к документу. В Госавтоинспекции рассчитывают, что новые приборы позволят проверить большее число водителей, причем не только в ходе спецрейдов, но и во время надзора за дорожным движением.

Обновить правила освидетельствования ГИБДД предлагала еще в 2015 году. Документ спровоцировал мощный общественный резонанс, Госавтоинспекции пришлось выпускать отдельное разъяснение, но документ так и не приняли. Тогда МВД предлагала закупить 24 тысячи экспресс-тестов на алкоголь по 7 тысяч рублей каждый. На этот раз планируется закупка 9,3 миллиона тестов на алкоголь и 4 миллиона экспресс-тестов на наркотики, эти планы перечислены в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги». Сколько потребуется средств, пока неясно. Однако первая партия должна быть куплена до конца 2019 года.

«Несомненно, это сыграет свою профилактическую роль», – прокомментировал инициативу зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков. Использование простых средств индикации может помочь ускорить процесс проверки водителя, говорит адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько, но есть и риски: «Появляется огромный потенциал для злоупотреблений, поскольку сделать имитацию положительного результата измерений для подобного прибора несложно, это станет поводом для вымогательства, что сотрудники полиции, к сожалению, научились делать виртуозно». Он также обращает внимание на неясность, в каких случаях и на каких основаниях водитель будет обязан проходить экспресс-тесты. «Пока получается, что просто по произвольному требованию сотрудника полиции, да еще и без составления каких-либо процессуальных документов, что тем более усиливает возможности для взяток», – отмечает Сергей Радько.

Следы некоторых наркотиков (например, марихуаны) держатся в моче или крови дольше, чем в слюне, пояснил «Коммерсанту» нарколог Александр Ковтун, что может способствовать либерализации правил. При этом, говорит эксперт, экспресс-тест может определить лишь пять-шесть видов наркотических веществ, а их насчитывается сотни: «Есть мобильный аппарат для определения широкого спектра наркотиков, но он стоит порядка 200 тысяч рублей, и работать с ним могут только медики». Некоторые виды современных синтетических наркотиков не могут определить даже в химических лабораториях, отмечает нарколог Эркен Иманбаев, не говоря уже об экспресс-тестах. «Прежде чем принимать решения на этот счет, я бы обсудил тему в научном сообществе, среди общественных организаций, представил бы характеристики новых приборов, которые позволили бы людям не волноваться насчет новых проверок», – предлагает завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета нарколог Владимир Менделевич.