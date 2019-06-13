Солист Rammstein избил фаната

Солист популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн вступил в драку с фанатом в баре. Он нанес своему противнику серьезные увечья.

11 июня в одном из отелей Мюнхена, где остановился прославленный коллектив произошла потасовка с участием Тилля Линдеманна. Перед выступлением солист в компании приятеля и подруги спустился в бар отеля. Во время посиделок к музыканту подошел его фанат и попросил разрешения сфотографироваться. Отрицательный ответ не устроил поклонника и тот принялся публично оскорблять спутницу Линдеманна.

Солист Rammstein потребовал немедленно извиниться перед подругой, однако поклонник продолжал провоцировать Тилля. В итоге между мужчинами завязался серьезный словесный конфликт. В один момент легендарный артист не сдержался и ударил поклонника по лицу, сломав ему челюсть.

Что произошло дальше, пока неизвестно. Певец от публичных комментариев воздержался. Пострадавшего доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает «Дни.ру».

В России Тилль Линдеманн известен не только как талантливый музыкант, но и как возможный отец ребенка Светланы Лободы. О романе с российской певицей слухи ходят не первый год. В октябре 2018 года Лобода оказалась в больнице, и к ней на выписку приехал знаменитый музыкант. Позже, во время тура Светланы по Германии, певицу неоднократно встречали в компании Тилля.