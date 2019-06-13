«Конфетный маневр» позволит России завоевать всю Азию

Импорт российских конфет на северо-восток Китая достиг исторического рекорда. Всего за пять первых месяцев этого года Россия экспортировала 10 тысяч тонн сладостей. Об этом со ссылкой на пресс-службу таможни городского уезда автономного района Внутренняя Монголия сообщает информационный портал Sohu.

По данным китайской таможни, с января по май на северо-восток страны ввезено 10 тысяч тонн российских конфет на общую сумму в 26,21 миллиона долларов, что на 38 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это абсолютный рекорд для российско-китайской торговли, которая в последнее время фиксирует небывалый рост продаж.

Благодаря ажиотажу среди китайских туристов российские сладости пользуются популярностью и среди других стран азиатского региона. Конфеты высоко ценят за их «тонкий и сладкий вкус», а также за «красочное разнообразие». Такими темпами, отмечает издание, Россия этим «конфетным маневром» завоюет всю Азию.

Представитель компании, занимающейся импортом российских конфет, Сунь Пэн отметил, что в настоящий момент сладости из РФ продаются в Гирине, Хэйлунцзяне, Ляонине, Пекине, Шанхае, Гуандуне и более мелких провинциях и городах. По его словам, в будущем география продаж российских конфет в Азии будет значительно расширена, пишет «ПолитРоссия».

Фото: shifu-san.ru

Как сообщало Амур.инфо, в 2016 году прямые поставки в КНР начала Благовещенская кондитерская фабрика «Зея». Потребители распробовали несладкий тёмный шоколад с большим содержанием какао, вафли, печенье и грильяжные конфеты. А в 2018 году фаворитом продаж у китайских потребителей стали грильяжные конфеты «Крокант».