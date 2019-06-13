В офис благовещенской компании залетела огромная редкая бабочка

Фото: Амур.инфо

13 июня в офис одной из компаний города Благовещенска залетела огромная зеленая бабочка. Фотографии насекомого сотрудники прислали в редакцию Амур.инфо, уточнив, что размах крыльев бабочки достигает примерно 10 сантиметров. По описанию, она похожа на павлиноглазку артемиду.

Бабочка сидела на потолке офиса, затем ее перенесли на улицу.

«Тут может быть два варианта: либо эта бабочка наша, природная, либо нет. Сейчас же привозят и по интернету выписывают куколки, это может быть "потеряшка"», – пояснил Амур.инфо начальник благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Жирнов.

Павлиноглазка артемида – ночная бабочка семейства павлиноглазок. Судя по информации из открытых источников, она относительно редкая, но в Красную книгу России не занесена. Размах крыльев 106-112 миллиметров. Встречается на востоке Забайкалья, в Амурской области, ЕАО, на юге Хабаровского края, а также в Китае, Корее, Японии.

«Эти создания не питаются и не склонны совершать больших путешествий. Вся их жизнь подчинена величайшему закону природы – размножению. (…) В последнее время артемиды стали встречаться реже. (…) Если вам все-таки повезет и вы увидите артемиду или очень близкий к ней, но более редкий вид – селену, не ловите их», – сообщается на сайте «Библиотека по энтомологии. Насекомые».