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сегодня, 13:48 4

В офис благовещенской компании залетела огромная редкая бабочка

В офис благовещенской компании залетела огромная редкая бабочка
Фото: Амур.инфо

13 июня в офис одной из компаний города Благовещенска залетела огромная зеленая бабочка. Фотографии насекомого сотрудники прислали в редакцию Амур.инфо, уточнив, что размах крыльев бабочки достигает примерно 10 сантиметров. По описанию, она похожа на павлиноглазку артемиду.

Бабочка сидела на потолке офиса, затем ее перенесли на улицу.

«Тут может быть два варианта: либо эта бабочка наша, природная, либо нет. Сейчас же привозят и по интернету выписывают куколки, это может быть "потеряшка"», – пояснил Амур.инфо начальник благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Жирнов.

Павлиноглазка артемида – ночная бабочка семейства павлиноглазок. Судя по информации из открытых источников, она относительно редкая, но в Красную книгу России не занесена. Размах крыльев 106-112 миллиметров. Встречается на востоке Забайкалья, в Амурской области, ЕАО, на юге Хабаровского края, а также в Китае, Корее, Японии.

«Эти создания не питаются и не склонны совершать больших путешествий. Вся их жизнь подчинена величайшему закону природы – размножению. (…) В последнее время артемиды стали встречаться реже. (…) Если вам все-таки повезет и вы увидите артемиду или очень близкий к ней, но более редкий вид – селену, не ловите их», – сообщается на сайте «Библиотека по энтомологии. Насекомые».

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#природа

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    2 часа назад

    УУУУУ Корова какая.

    Сотрудники отчаяные ребята если её ещё и на улицу потащили.

    Я бы только с АК47 к такой приблизился..... и то, если бы ещё пара сотрубников спину прикрывали.

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    1 час назад

    Моя кошка штук 10 съела таких.Новость вау конечно.

  • FPG

    FPG
    52 минуты назад

    Sorrnas1229

    Моя кошка штук 10 съела таких.Новость вау конечно.



    я бы кошку психиатру показал... или током бы лечил ..... хотя нафиг .... пристрелить .......... она у вас еба не в себе

  • Мизантроп

    Мизантроп
    31 минута назад

    Вполне обычный вид для нашего региона

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