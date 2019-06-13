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Сильный ветер, сильный дождь: прогноз погоды в Амурской области на 14 июня

Сильный ветер, сильный дождь: прогноз погоды в Амурской области на 14 июня
Фото: ru.depositphotos.com

14 июня в Амурской области облачно, днем с прояснениями. В некоторых северных и большинстве южных районов – дожди, грозы. Ночью местами по югу пойдет сильный дождь, в отдельных районах опустится туман.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8, местами при грозе порывы составят 13-18 метров в секунду. Температура ночью – плюс 7...12, местами по северу – 0...5. Днем будет плюс 18...23, в дожде – 11...16.

В Благовещенске ночью облачно, дождь. Ветер с северо-востока разгонится до 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Уличные термометры покажут 11...13 градусов. Днем ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 1-6, в порывах до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 16...18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска напоминает, что во время непогоды с дождем и ветром увеличивается количество аварий на объектах жизнеобеспечения населения, возможен обрыв линий электропередачи, аварии на коммунальных и энергетических сетях, срыв рекламных щитов.

Необходимо: исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений; особое внимание уделить детям; руководителям предприятий, использующих в работе подъёмно-транспортное оборудование обеспечить надёжное его крепление. Находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска: 202-112.

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