В Благовещенске нашли собаку с пулевым ранением

Фото: instagram.com/help_animals_blg

Амурская зоозащитная организация «Подари надежду» («Кошкин дом») рассказала в своем Инстаграме о происшествии с собакой. Животное было найдено на одной из дорог в Благовещенске. Сначала волонтеры полагали, что пса сбил автомобиль, но, как выяснилось, причина в другом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Подари Надежду (Кошкин Дом) (@help_animals_blg) 12 Июн 2019 в 1:06 PDT Как говорится в сообщении организации, задние лапы собаки не двигались, она не могла отползти с дороги. Животное страдало от боли. Его отвезли в клинику, и проведенное обследование показало, что пес не пострадал в ДТП, а у него пулевое ранение. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Подари Надежду (Кошкин Дом) (@help_animals_blg) 12 Июн 2019 в 4:48 PDT На лечение пострадавшей собаки собирают деньги. Реквизиты для оказания помощи: р/с 40703810946730000066; «голодный телефон» 8-914-580-68-00; Я/К 410015718058278; карта Сбербанка 4276 1609 2882 6420, мобильный банк 8-914-571-90-61, получатель Светлана Витальевна П.; карта Сбербанка 4276 0300 1722 3658, мобильный банк 8-914-042-99-96, получатель Карина Нерсесовна Т.; пометка «Люся».

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#животные #происшествия

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Александр Авдеев