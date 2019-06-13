В Благовещенске нашли собаку с пулевым ранением
Амурская зоозащитная организация «Подари надежду» («Кошкин дом») рассказала в своем Инстаграме о происшествии с собакой. Животное было найдено на одной из дорог в Благовещенске. Сначала волонтеры полагали, что пса сбил автомобиль, но, как выяснилось, причина в другом.
Как говорится в сообщении организации, задние лапы собаки не двигались, она не могла отползти с дороги. Животное страдало от боли. Его отвезли в клинику, и проведенное обследование показало, что пес не пострадал в ДТП, а у него пулевое ранение.
На лечение пострадавшей собаки собирают деньги. Реквизиты для оказания помощи:
р/с 40703810946730000066;
«голодный телефон» 8-914-580-68-00;
Я/К 410015718058278;
карта Сбербанка 4276 1609 2882 6420, мобильный банк 8-914-571-90-61, получатель Светлана Витальевна П.;
карта Сбербанка 4276 0300 1722 3658, мобильный банк 8-914-042-99-96, получатель Карина Нерсесовна Т.;
пометка «Люся».
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