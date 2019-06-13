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сегодня, 13:27 10

В Благовещенске нашли собаку с пулевым ранением

В Благовещенске нашли собаку с пулевым ранением
Фото: instagram.com/help_animals_blg

Амурская зоозащитная организация «Подари надежду» («Кошкин дом») рассказала в своем Инстаграме о происшествии с собакой. Животное было найдено на одной из дорог в Благовещенске. Сначала волонтеры полагали, что пса сбил автомобиль, но, как выяснилось, причина в другом.

Как говорится в сообщении организации, задние лапы собаки не двигались, она не могла отползти с дороги. Животное страдало от боли. Его отвезли в клинику, и проведенное обследование показало, что пес не пострадал в ДТП, а у него пулевое ранение.

На лечение пострадавшей собаки собирают деньги. Реквизиты для оказания помощи:

р/с 40703810946730000066;

«голодный телефон» 8-914-580-68-00;

Я/К 410015718058278;

карта Сбербанка 4276 1609 2882 6420, мобильный банк 8-914-571-90-61, получатель Светлана Витальевна П.;

карта Сбербанка 4276 0300 1722 3658, мобильный банк 8-914-042-99-96, получатель Карина Нерсесовна Т.;

пометка «Люся».

Просмотров всего: 818

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    3 часа назад

    Шо,опять? :)

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Сами волонтеры и стрельнули, что бы бабосиков дали на барбосика...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Как говорится в сообщении организации, задние лапы собаки не двигались, она не могла отползти с дороги. Животное страдало от боли.



    И ни у кого не поднялась рука, чтобы прекратить страдания несчастного животного. (

    Хорошо, хоть не рассказывают, что данный пёс неделю в сорокаградусный мороз, без воды и еды, ползал вдоль дороги...

  • Мира

    Мира
    46 минут назад

    МОЗГ, похоже ты не дома и никогда там (в голове) не был.

  • Случайная

    Случайная
    41 минута назад

    Oldlord



    ~~Как говорится в сообщении организации, задние лапы собаки не двигались, она не могла отползти с дороги. Животное страдало от боли.



    И ни у кого не поднялась рука, чтобы прекратить страдания несчастного животного. (

    Хорошо, хоть не рассказывают, что данный пёс неделю в сорокаградусный мороз, без воды и еды, ползал вдоль дороги...



    Вы что, на мертвого денег не соберешь же. А так сначала на лечение, потом на реабилитацию, потом, глядишь, и в Америку отправить потребуется.

  • холостяк

    холостяк
    9 минут назад

    Мозг

    Сами волонтеры и стрельнули, что бы бабосиков дали на барбосика...



    У вас есть доказательства?

    УК РФ Статья 128.1. Клевета

    (введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ)

    1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -

  • холостяк

    холостяк
    6 минут назад

    Oldlord



    ~~Как говорится в сообщении организации, задние лапы собаки не двигались, она не могла отползти с дороги. Животное страдало от боли.



    И ни у кого не поднялась рука, чтобы прекратить страдания несчастного животного. (

    Хорошо, хоть не рассказывают, что данный пёс неделю в сорокаградусный мороз, без воды и еды, ползал вдоль дороги...



    Вы не когда не болеете ? Может когда найдут того кто стрелял в городе к вам прейдет, по вашему совету может избавит от страданий?

  • Мозг

    Мозг
    1 минута назад

    Мира

    МОЗГ, похоже ты не дома и никогда там (в голове) не был.



    Снимите розовые очки.. Примеров тому (как волонтеры калечат животных) масса!

  • холостяк

    холостяк
    1 минута назад

    Случайная

    Oldlord



    ~~Как говорится в сообщении организации, задние лапы собаки не двигались, она не могла отползти с дороги. Животное страдало от боли.



    И ни у кого не поднялась рука, чтобы прекратить страдания несчастного животного. (

    Хорошо, хоть не рассказывают, что данный пёс неделю в сорокаградусный мороз, без воды и еды, ползал вдоль дороги...



    Вы что, на мертвого денег не соберешь же. А так сначала на лечение, потом на реабилитацию, потом, глядишь, и в Америку отправить потребуется.



    Возьмите себе и бесплатно вылечите А мы вам спасибо скажем. Предлагаю чтобы волонтеры не просили денег договоритесь с врачами которые будут делать операцию чтобы они делали ее бесплатно ну и пока не вылечится у вас дома бесплатно пару месяцев поживет ну и вы бесплатно кормить собаку будете!

  • Мозг

    Мозг
    1 минута назад

    холостяк

    Мозг

    Сами волонтеры и стрельнули, что бы бабосиков дали на барбосика...



    У вас есть доказательства?

    УК РФ Статья 128.1. Клевета

    (введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ)

    1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -



    Подай на меня в суд...

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