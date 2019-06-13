Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:18 1

В Белогорске после жалобы супруги игрока закрыли подпольное казино

В Белогорске после жалобы супруги игрока закрыли подпольное казино
Фото: amur28.info

Жительница Белогорска пожаловалась в соцсетях на подпольное казино, в котором ее муж проигрывал семейные деньги. Спустя некоторое время в нелегальное заведение нагрянули сотрудники полиции.

Организация по проведению азартных игр располагалась в одном из помещений торгового центра по адресу: улица Кирова, 85. По информации белогорского издания amur28.info, казино работало в подвале торгового центра «Времена года», который закрыли в прошлом году в связи с отсутствием разрешительных документов. «Я видела, что в подвал различные люди спускаются, но я не думала, что там казино. Думала, все в интим-магазин за покупками ходят или в автошколу», – рассказала жительница Белогорска.

По неофициальной информации, подпольное казино посещали проверенные люди. Новичков брали только по рекомендации завсегдатаев. В рекламе нелегальный бизнес не нуждался. Отлично работало «сарафанное» радио.

Вечером 7 июня нелегальное заведение посетили сотрудники полиции. «В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли оборудование, которое предположительно использовалось в незаконной деятельности. Это компьютерная техника и видеорегистратор. В данный момент сотрудниками полиции МО МВД России "Белогорский" проводится проверка, назначены экспертизы», – рассказала старший инспектор группы анализа, планирования и контроля штаба белогорской полиции Татьяна Лукоянова.

Сотрудникам полиции предстоит установить личность организатора незаконного бизнеса, выяснить сроки работы подпольного казино и причастных к нему лиц. Возможно, незаконный игровой зал, расположенный в центре города, был не единственным. Пользователи сетей утверждают, что их в Белогорске несколько. Эту информацию проверят правоохранители.

Просмотров всего: 1501

#Белогорск #закон #криминал #происшествия

распечатать


В России и мире

В Сочи видели человека, похожего на Цапка – умершего главаря банды

Общество

В России изменились правила выезда детей за границу
В России и мире

Солист Rammstein избил фаната
Происшествия 7

В Благовещенске нашли собаку с пулевым ранением

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • FPG

    FPG
    3 часа назад



    Думала, все в интим-магазин за покупками ходят или в автошколу



    ну или на крайняк парикмахерская

    а как пожаловаться на близлежищие вино-водочные, чёб их позакрывали нафиг.

    задолбали синие рожи по утрам и вечерам.

    днём идешь, всё так чисто, красиво, люди улыбаются ..... но спускается сумерки ... как в стадо урок-быдлуганов попадаешь. одни уроды синие на каджом углу. и соски с сигаретами и сосками ползают. прям как в зазеркалье нечисти попадаешь.

    и утром ползут клянчать на похмел.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь