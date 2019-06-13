В Белогорске после жалобы супруги игрока закрыли подпольное казино

Жительница Белогорска пожаловалась в соцсетях на подпольное казино, в котором ее муж проигрывал семейные деньги. Спустя некоторое время в нелегальное заведение нагрянули сотрудники полиции.

Организация по проведению азартных игр располагалась в одном из помещений торгового центра по адресу: улица Кирова, 85. По информации белогорского издания amur28.info, казино работало в подвале торгового центра «Времена года», который закрыли в прошлом году в связи с отсутствием разрешительных документов. «Я видела, что в подвал различные люди спускаются, но я не думала, что там казино. Думала, все в интим-магазин за покупками ходят или в автошколу», – рассказала жительница Белогорска.

По неофициальной информации, подпольное казино посещали проверенные люди. Новичков брали только по рекомендации завсегдатаев. В рекламе нелегальный бизнес не нуждался. Отлично работало «сарафанное» радио.

Вечером 7 июня нелегальное заведение посетили сотрудники полиции. «В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли оборудование, которое предположительно использовалось в незаконной деятельности. Это компьютерная техника и видеорегистратор. В данный момент сотрудниками полиции МО МВД России "Белогорский" проводится проверка, назначены экспертизы», – рассказала старший инспектор группы анализа, планирования и контроля штаба белогорской полиции Татьяна Лукоянова.

Сотрудникам полиции предстоит установить личность организатора незаконного бизнеса, выяснить сроки работы подпольного казино и причастных к нему лиц. Возможно, незаконный игровой зал, расположенный в центре города, был не единственным. Пользователи сетей утверждают, что их в Белогорске несколько. Эту информацию проверят правоохранители.