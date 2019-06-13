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Водолазы обследуют Чигиринское водохранилище – там мог утонуть человек

Водолазы обследуют Чигиринское водохранилище – там мог утонуть человек
Фото: кадр видео

13 июня водолазы областного поисково-спасательного отряда выехали на Чигиринское водохранилище. Там мог утонуть человек – это предстоит проверить.

Поступил сигнал о том, что в 100 метрах от берега озера поселка Чигири Благовещенского района увидели предмет, похожий на руку тонущего человека. В настоящее время спасатели проверяют эту версию, обследуя водоем, сообщается в Инстаграме Амурского центра ГЗ и ПБ.

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