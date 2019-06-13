Где купить оригинальные зонты меньше, чем за 1 000 рублей

Цель «Афиши» – не только анонсировать фильмы и события, но и делиться актуальной и полезной информацией. Вчера и сегодня дождь – актуально? Актуально. Так может выбросить скучные зонты и заменить их яркими? Давайте вносить краски в пасмурные дни! Редакция «Афиши» составила личный топ-13 зонтов стоимостью до 1 000 рублей и рассказывает, где их купить.

Далеко ходить не будем – залезаем на сайт Taobao. Пользоваться им не зазорно, учитывая, что там можно найти интересную вещь по вполне доступным ценам. В материале они указаны без учета стоимости доставки и комиссии поставщиков (а это всего около 200-300 рублей).

Как приобрести зонт? Легко! Отправляйте ссылку поставщикам Taobao (их в Благовещенске много), оплачивайте покупку и дальше ждите (в идеале 7-14 дней).

Открывает наш топ стильный 3D зонт с небоскребами. Он унисекс, поэтому идеально подойдет как для мужской руки, так и для женской. Стоит около 660 рублей. Если у вас не создан личный профиль на сайте, то стоимость будете видеть в разы больше (поэтому не пугайтесь). При желании в таком стиле можно найти и другие зонты.

За 590 рублей можно приобрести зонт с бамбуковыми ручкой и наконечником.

А за 600 рублей китайцы пришлют вам зонт, на котором проявляются от капель дождя цветы! Есть такой и в синем цвете.

Помните раньше была мода на радужные зонты? Стоили они тогда прилично, ведь был спрос! Сейчас он станет вашим всего за 130 рублей!

А как вам камуфлированный зонт? Всего 780 рублей и – он ваш!

Есть зонты и для ценителей искусства. Так, например, картина Ван Гога над головой стоит 680 рублей.

Любителям фламинго зонт с оными обойдется всего в 200 рублей.

Для романтичных особ есть миловидные миниатюрные белые, розовые и черные зонты с золотистыми сердцами. Стоят они 2 300 рублей, но 16 июня будет скидка, благодаря которой их можно урвать за 780 рублей.

Хотите с сердечком, но без обилия «золота»? Есть белые и розовые зонты со «скромным» одним сердцем. Они, как и их предыдущие собратья, стоят 2 300, но 16 июня их цена станет 780 рублей.

По такой же стоимости, что и предыдущие два вида, можно приобрести зонт с нежным плавным градиентом.

Просто однотонные зонты в пастельных оттенках стоят 580 рублей.

Можно и вовсе купить прозрачный зонт. В этом магазине выбор огромный. А цена колеблется от 280 до 480 рублей.

И закрывает наш топ детские зонты. Здесь их больше 10 видов. Стоимость также невысока: от 200 рублей до 220.

В общем, пользуйтесь и не благодарите. Хотите, чтобы мы продолжили поиски чего-нибудь особенного? Пишите в комментариях, что это должно быть!