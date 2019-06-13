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сегодня, 11:39 4

В село Ромненского района Амурской области продукты доставляют с помощью трактора

В село Ромненского района Амурской области продукты доставляют с помощью трактора
Фото: Амур.инфо

Состояние проблемных дорог обсудили министр транспорта и строительства Амурской области Александр Зеленин и и.о. председателя заксобрания региона Ирина Киевская. В частности, власти говорили о трех участках дорог в Ромненском районе. В одно из сел продукты сейчас доставляют с помощью трактора, а рейсовые автобусы пришлось отменить.

По мнению Ирины Киевской три участка дорог требуют «неотложного вмешательства». В их числе дороги между селами Вознесеновка и Рогозовка, Рогозовка и Ерковцы, Райгородка и Чергали. Наиболее сложная ситуация с транспортным сообщением в Райгородке.

«В результате дождей проезжая часть оказалась размыта настолько, что пришлось отменить рейсовые автобусы, а продукты – доставлять трактором», – говорится в сообщении Законодательного собрания Амурской области.

«Я как глава проживаю в Райгородке, сегодня приехала, а завтра не смогу даже приехать на работу. Продукты с помощью трактора возили в Райгородку с Хохлатского, это 10 километров. Сейчас нет сообщения. (…) На протяжении 20 лет дорогу никто не ремонтировал. Надо проводить подсыпку, чистить кюветы. Дорога утонула, кюветов нет. Каждый ливневый дождь, и вода стоит на уровне с дорогой. Сегодня трактор идет на вахту, и все, сообщения не будет, до этого трактор сопровождал транспорт», – пояснила Амур.инфо глава администрации Чергалинского сельсовета Елена Ядыкина.

Во время встречи с Ириной Киевской министр транспорта Амурской области Александр Зеленин пообещал, что «указанные участки будут приведены в порядок в максимально короткие сроки».

В целом власти обсудили состояние почти двух десятков областных и межпоселенческих дорог и договорились обратиться к правительству Амурской области и к законодательному собранию с предложением – увеличить объем средств, направляемых на содержание и ремонт дорог местного значения.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    5 часов назад

    В Ромненском районе нет дорог, там одни направления!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    До абсурда порой доходит! На ремонт "федерального километра" выделяют свыше 30(!) млн. рублей, а по "местным километрам", продукты на тракторе доставляют. 21 век!!! Понимаю, разные бюджеты-разные источники финансирования, но слово то общее - ДОРОГИ, и находятся они (дороги) у НАС, в России!!!

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    Зато у нас есть мост в Китай!

  • FPG

    FPG
    4 часа назад

    так у нас жеж этот есть... как его там....... а КАСМОТРОМ!!!!

    так давайте ракетами продуктосы закидывать!!!

    нафиг вообще дороги эти сдались?

    Предлагаю раз в квартал шарахать беспилотный запуск ракеты, в котором заместо спутников будут находится продукты, которые по низкой орбите будут доставляться в сёла прям к райсоветам по всей области к удалённым сёлам.

    УРА!!!!

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