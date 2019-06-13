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В Благовещенской гордуме официально утвердили дату депутатских выборов

В Благовещенской гордуме официально утвердили дату депутатских выборов
Фото: Амур.инфо

11 июня на очередном заседании Благовещенской городской думы народные избранники назначили дату выборов. Голосовать за депутатов 7 созыва жители Благовещенска будут 8 сентября 2019 года.

«В связи с тем, что в сентябре 2019 года истекают полномочия депутатов Благовещенской городской думы 6 созыва, в рассматриваемом проектном решении предлагается назначить выборы для избрания депутатов городской думы 7 созыва. Согласно уставу города муниципальные выборы назначает Благовещенская городская дума. В данном проектном решении предлагается назначить выборы на единый день голосования – второе воскресение сентября, оно выпадает на 8 сентября 2019 года. На проведение выборов в городском бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования. Заключение комитета положительное», – сообщил председатель комитета по местному самоуправлению Юрий Грошев.

Предложенную дату выборов утвердили единогласно – «за» проголосовали 19 народных избранников, присутствовавших на заседании.

Как сообщало «Амур.инфо», в связи с принятыми изменениями в уставе города изменилась процедура выборов депутатов городской думы. Теперь голосовать за народных избранников будут не по партийным спискам, а по одномандатным округам.

Более 9 тысяч избирателей на предстоящих выборах будут голосовать на других избирательных участках. В областном центре изменили границы избирательных округов – всего их 30. Более 200 домов по этой причине стали относиться к новым округам.

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#выборы #гордума #городская власть #политика

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