Мужчина напал на медведя, чтобы спасти собаку

В США, недалеко от Лос-Анджелеса, мужчина ввязался в драку с медведицей, чтобы забрать у нее своего пса. Хищница укусила мужчину за колено.

10 июня во двор к пострадавшему забрел маленький медвежонок. Появление необычного гостя заметила сторожевая собака американца и стала лаять. Медведица услышала собачий лай и кинулась на помощь детенышу. Она напала на пса. Хозяин, услышав шум, попытался спасти питомца и ударил хищницу. В ответ она укусила его за правое колено и оставила несколько ран на икрах.

На место происшествия прибыли представители Департамента рыбного хозяйства и дикой природы Калифорнии, которые поймали медведицу и ее детеныша. После обследования животных вернут в естественную среду обитания, сообщает «Лента.ру».

Здоровью мужчины и его пса ничего не угрожает. За 2017-2019 годы популяция черных медведей в США стремительно выросла, поэтому нападения на человека стали происходить чаще.

Кадр: KTLA

7 мая в Тындинском районе Амурской области медведь хозяйничал на местном кладбище. Хищника застрелили, так как животное представляло опасность для местных жителей.