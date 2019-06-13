Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 22

Певица Вика Цыганова объявила о намерении стать депутатом ГД от Дальнего Востока

Певица Вика Цыганова объявила о намерении стать депутатом ГД от Дальнего Востока
Фото: Иван Вислов, «Комсомольская правда»

Российская певица Вика Цыганова собирается баллотироваться в Госдуму. Об этом она объявила после концерта в честь Дня России, прошедшего в Луганске. Свою кандидатуру она планирует выставить на избирательном округе Комсомольска-на-Амуре, пишет DEITA.RU.

На выборах в Государственную Думу в 2016 году эта территория была одним из «согласованных» округов: победу одержал выдвинутый ЛДПР Сергей Фургал. «Согласованным» округ называется потому, что победа какого-либо кандидата от системной оппозиции в нем планировалась заранее: «Единая Россия» не выставляла ни одного кандидата.

Сергей Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года , и его место в Госдуме стало вакантным.

«Дальневосточники обладают очень сильным характером. Поэтому сегодня, когда есть очень много вопросов к власти, я приняла такое очень непростое решение для себя. Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится», – заявила Цыганова.

Цыганова пообещала, что, став депутатом Госдумы, она будет помогать Донбассу и уточнила, что собирается в законодательной палате заниматься вопросами культуры, сообщает «Комсомольская правда».

Певица родилась в Хабаровске, училась во Владивостоке в Дальневосточном институте искусств, работала в Еврейском камерном музыкальном театре и Молодежном музыкальном театре Магаданской филармонии.

Среди тех, кто хотел стать и стал депутатом Госдумы, было немало звезд. Например, в 2016 году это: эстрадный певец Иосиф Кобзон, оперная певица Мария, актриса Мария Кожевникова, режиссер Станислав Говорухин, актриса Елена Драпеко, режиссер Владимир Бортко.

Выборы в Госдуму состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. Пройдет свыше пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заметила, что практически все 85 субъектов РФ будут охвачены выборами, пишет Федеральное агентство новостей. В частности, в 16 регионах будут выбирать глав субъектов, в 13 – выборы депутатов законодательных собраний, а в трех российских регионах – выборы глав муниципальных образований административных центров.

Просмотров всего: 906

#выборы #Дальний Восток #российская власть #Украина #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Солист Rammstein избил фаната
Власть

В Благовещенской гордуме официально утвердили дату депутатских выборов

Общество 22

В России тарифы на сбор мусора могут опять вырасти
Власть 51

В Госдуме предложили вдвое уменьшить наказание за покупку и хранение наркотиков
Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • FPG

    FPG
    5 часов назад

    А Евгений Ваганыч Петросян не желает?

    более достойный кандидат.

    а давайте ваще Малышеву... или Пузову балотируем и сенатором сделает.

    сё равно хуже уже быть не может ..... или может.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    А чобы и не стать? Делопутом? Там все такие. Ни одного заслуженного молотобойца там нет.

  • physic1

    physic1
    5 часов назад

    А ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ не собирается помогать?

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад



    «Согласованным» округ называется потому, что победа какого-либо кандидата от системной оппозиции в нем планировалась заранее: «Единая Россия» не выставляла ни одного кандидата.



    И после этого элдэпээры рассказывают, что у них нет заинтересованности к едру. )))





    Цыганова пообещала, что, став депутатом Госдумы, она будет помогать Донбассу



    А что будет иметь с этого Дальний Восток?

  • Терминатор

    Терминатор
    5 часов назад

    Может тогда сразу туда всех шансонье, весь Comedy и весь Аншлаг принять до кучи, в Госдуму и в Совет Федерации. Что деньги и беспредел делают с нашей страной. Вот .....

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Терминатор

    Может тогда сразу туда всех шансонье, весь Comedy и весь Аншлаг принять до кучи, в Госдуму и в Совет Федерации. Что деньги и беспредел делают с нашей страной. Вот .....



    А что, наш Кузьмин чем-то лучше этих шоумэнов? )))



  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    знатный кураж намечается, певцы, артисты, спортсмены)))) жру!!!!

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    зал в думе надо сделать круглый как арена в цирке!!!!

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    А выборы в Госдуму уже в этом годе?

  • капрал

    капрал
    4 часа назад

    И идёт от едросов! Такие клоуны нам не нужны во власти!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Решила таким незатейливым образом поправить свое материальное положение? А чего не на Дону, на казачьем круге..."Любо" крикнули. Вике?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    капрал

    И идёт от едросов! Такие клоуны нам не нужны во власти!



    да никуда она не пойдёт, её использовали как болтушку, видимо, в частной беседе "неожиданно" прозвучало мнение от некоего партийного боса. Едросы там уже попилили места себе и округа, и ей там не место вовсе.

  • FPG

    FPG
    4 часа назад

    inoy

    зал в думе надо сделать круглый как арена в цирке!!!!



    так всё к тому и идёт ..... так под шумок там устроят колизей))) все недовольные и несчастливые граждане будут отстаивать свои права с мечём. огнём и тиграми

    особо удачливые - попадать в зилёновую папку)

  • Флегматичный

    Флегматичный
    3 часа назад

    ay

    А чобы и не стать? Делопутом? Там все такие. Ни одного заслуженного молотобойца там нет.



    А нахрена там молотобойцы? Чтобы снизить налоги, и повысить пособия? Нахрен таких "молотобойцев""

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А на хрена там сейчас певцы ротом и спорцмены?

  • гусеница

    гусеница
    3 часа назад

    Я бы всех: актёров, музыкантов, спортсменов и танцоров, певиц и певцов - всех бы из думы попросила на выход - " Дамы и господа, на сцену ( арену, ринг и прочее...)! " . Стыдно, что у нас их столько в Думе заседает, наверно уже каждый второй....

    С уважением

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    гусеница

    Я бы всех: актёров, музыкантов, спортсменов и танцоров, певиц и певцов - всех бы из думы попросила на выход - " Дамы и господа, на сцену ( арену, ринг и прочее...)! " . Стыдно, что у нас их столько в Думе заседает, наверно уже каждый второй.... С уважением



    Я бы и со сцены попросила. ооочень многих

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Актеры: всегда были презренные шуты, а ныне - "элита", блин

    Читать полностью: https://yablor.ru/blogs/akteri-vsegda-bili-prezrennie-shuti-a-nine-elita-b/2853574

  • Поиск

    Поиск
    1 час назад

    Дальневосточники обладают очень сильным характером. Поэтому сегодня, когда есть очень много вопросов к власти, я приняла такое очень непростое решение для себя. Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится», – заявила Цыганова.

    Цыганова пообещала, что, став депутатом Госдумы, она будет помогать Донбассу

    ???????????????????

  • Поиск

    Поиск
    1 час назад

    Дальневосточники обладают очень сильным характером. Поэтому сегодня, когда есть очень много вопросов к власти, я приняла такое очень непростое решение для себя. Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится», – заявила Цыганова.

    Цыганова пообещала, что, став депутатом Госдумы, она будет помогать Донбассу

    ???????????????????

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Очередной Пживчик. Это в очередной раз говорит о том, что у нас, на ДВ, за исключением Хабары и, частично, Владика, -серая биомасса, которую едрисня вертит на нефритовом стержне как хочет.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ay

    А на хрена там сейчас певцы ротом и спорцмены?



    Как выяснилось, наш отставной мент-значконосец хуже всех певцов и спортсменов.



    Вообще хуже всех



Показать все (22) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь