Певица Вика Цыганова объявила о намерении стать депутатом ГД от Дальнего Востока

На выборах в Государственную Думу в 2016 году эта территория была одним из «согласованных» округов: победу одержал выдвинутый ЛДПР Сергей Фургал. «Согласованным» округ называется потому, что победа какого-либо кандидата от системной оппозиции в нем планировалась заранее: «Единая Россия» не выставляла ни одного кандидата.

Сергей Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года , и его место в Госдуме стало вакантным.

«Дальневосточники обладают очень сильным характером. Поэтому сегодня, когда есть очень много вопросов к власти, я приняла такое очень непростое решение для себя. Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится», – заявила Цыганова.

Цыганова пообещала, что, став депутатом Госдумы, она будет помогать Донбассу и уточнила, что собирается в законодательной палате заниматься вопросами культуры, сообщает «Комсомольская правда».

Певица родилась в Хабаровске, училась во Владивостоке в Дальневосточном институте искусств, работала в Еврейском камерном музыкальном театре и Молодежном музыкальном театре Магаданской филармонии.

Среди тех, кто хотел стать и стал депутатом Госдумы, было немало звезд. Например, в 2016 году это: эстрадный певец Иосиф Кобзон, оперная певица Мария, актриса Мария Кожевникова, режиссер Станислав Говорухин, актриса Елена Драпеко, режиссер Владимир Бортко.

Выборы в Госдуму состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. Пройдет свыше пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заметила, что практически все 85 субъектов РФ будут охвачены выборами, пишет Федеральное агентство новостей. В частности, в 16 регионах будут выбирать глав субъектов, в 13 – выборы депутатов законодательных собраний, а в трех российских регионах – выборы глав муниципальных образований административных центров.