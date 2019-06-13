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На окраине Благовещенска разбился «фунтик», столкнувшийся с краном (фото)

На окраине Благовещенска разбился «фунтик», столкнувшийся с краном (фото)
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Обновлено: 11:44

13 июня на окраине Благовещенска произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с краном, получив сильные повреждения.

По предварительной информации, легковушка Toyota Funcargo и кран двигались друг другу навстречу по улице Школьной. Водитель Funcargo выехал на встречную полосу – предположительно, он уснул, и произошло столкновение с краном. Водитель легковушки травмирован.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» также предоставили предварительные сведения о ДТП. Согласно им, авария случилась в районе дома № 46 по улице Школьной около 09:52. Пострадавший водитель Toyota Funcargo – 1976 года рождения. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бугемон

    Бугемон
    5 часов назад

    А был бы на леворукой уже бы кисель варили..

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    был бы аккуратнее, вообще мимо крана проехал бы..

    причем тут с какой стороны руль? если дело в прокладке..

  • Бугемон

    Бугемон
    3 часа назад

    Shift

    был бы аккуратнее, вообще мимо крана проехал бы..

    причем тут с какой стороны руль? если дело в прокладке..



    проходите мимо, вас никто не спрашивал

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Бугемон

    Shift

    был бы аккуратнее, вообще мимо крана проехал бы..

    причем тут с какой стороны руль? если дело в прокладке..



    проходите мимо, вас никто не спрашивал



    какое смешное воплощение бота..

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