На окраине Благовещенска разбился «фунтик», столкнувшийся с краном (фото)

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Обновлено: 11:44



13 июня на окраине Благовещенска произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с краном, получив сильные повреждения.

По предварительной информации, легковушка Toyota Funcargo и кран двигались друг другу навстречу по улице Школьной. Водитель Funcargo выехал на встречную полосу – предположительно, он уснул, и произошло столкновение с краном. Водитель легковушки травмирован.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» также предоставили предварительные сведения о ДТП. Согласно им, авария случилась в районе дома № 46 по улице Школьной около 09:52. Пострадавший водитель Toyota Funcargo – 1976 года рождения. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.