Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:33 1

Появилось видео взрывов для борьбы с природным пожаром в Приамурье

Появилось видео взрывов для борьбы с природным пожаром в Приамурье
Фото: кадр видео

ФБУ «Авиалесоохрана» осуществило взрывные работы в Тындинском районе Амурской области. В 7 километрах от железнодорожной станции Пурикан был выявлен природный пожар, который распространялся в труднодоступной горной местности. Специалисты решили использовать взрывы для создания минерализованных полос.

Взрывчатые вещества вручную заложили по кромке природного пожара. Сначала проложили минполосу у подножья сопки, затем протянули ее до вершины, в дальнейшем она прошла по хребту и спустилась к подножью. Всего было пройдено взрывами 20 километров. К работе привлекали сотрудников федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», базирующегося в Свободном, а также специалистов ФБУ «Авиалесоохрана» из Йошкар-Олы, Омска, Хакасии.

12 июня природный пожар был локализован, огнем пройдено более 1 500 гектаров, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Министерство предоставило видео применения взрывов.

Взрывной метод прокладки минполос на территории Приамурья применили впервые с 80-х годов прошлого столетия. Такой способ в 4-6 раз эффективнее по сравнению с ручным.

Всего на данный момент на территории Амурской области действует 47 пожаров на площади 37 241 гектар, в том числе 46 пожаров в зоне контроля закрыты решением КЧС на площади 37 234 гектара.

Просмотров всего: 1109

#пожары #природа #происшествия

распечатать


В России и мире

В Сочи видели человека, похожего на Цапка – умершего главаря банды

Экономика 2

Олекминский рудник считает, что с него необоснованно требовали больше 67 миллионов

сегодня, 16:19
Общество 1

Благовещенцы построили маленький плот для утят в парке Дружбы (видео)
Общество 3

Амурская тигрица Елена отомстила кабану
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Мы Все

    Мы Все
    4 часа назад

    Молодцы МЧС в своих шикарных кабинетах творят чудеса, каждому звание старший полковник, а может младший генерал!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь