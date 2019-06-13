Появилось видео взрывов для борьбы с природным пожаром в Приамурье

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Взрывчатые вещества вручную заложили по кромке природного пожара. Сначала проложили минполосу у подножья сопки, затем протянули ее до вершины, в дальнейшем она прошла по хребту и спустилась к подножью. Всего было пройдено взрывами 20 километров. К работе привлекали сотрудников федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», базирующегося в Свободном, а также специалистов ФБУ «Авиалесоохрана» из Йошкар-Олы, Омска, Хакасии.

12 июня природный пожар был локализован, огнем пройдено более 1 500 гектаров, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Министерство предоставило видео применения взрывов.

Взрывной метод прокладки минполос на территории Приамурья применили впервые с 80-х годов прошлого столетия. Такой способ в 4-6 раз эффективнее по сравнению с ручным.

Всего на данный момент на территории Амурской области действует 47 пожаров на площади 37 241 гектар, в том числе 46 пожаров в зоне контроля закрыты решением КЧС на площади 37 234 гектара.