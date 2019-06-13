Строительство пункта пропуска в Хэйхэ завершат в июле

Примерно через месяц в Хэйхэ намерены завершить строительство пункта пропуска рядом с трансграничным автомобильным мостом через Амур. В семи километрах от центра города и в одном километре от моста возводятся три здания, где будет расположен пункт. Основные работы завершатся в июле.

Одно здание будет предназначено для проверки грузов из России. Во втором планируется досматривать пассажиров, в третьем – собираются осматривать грузы из Китая, сообщает Biang.ru со ссылкой на издание Дунбэйван.

Строительство базовой инфраструктуры почти закончено. Общий объем инвестиций в объекты составил 52 миллиона юаней. Площадь застройки – 43 600 квадратных метров.

«Закладка фундамента, заливка бетона и установка бетонных цокольных балок зданий № 1 и № 3 уже практически завершена, также завершена закладка фундамента и строительство внешних стен и потолочных бетонных балок здания № 2. Ожидается, что, возведение трех зданий нового пункта пропуска завершится во второй декаде июля. Работы ведутся круглосуточно», – сообщает издание.

Как сообщало Амур.инфо, строительство пункта пропуска в Хэйхэ началось 16 марта. Одним из подрядчиков проекта стала мостостроительное управление «Китайская железнодорожная корпорация».

На российской стороне пункт пропуска для моста через Амур планируется построить к середине 2021 года. Реализацией проекта занимается Росгранстрой. Грузы по мосту начнут перевозить раньше, для этого создадут временный пункт пропуска. Окончание работ по возведению моста запланировано на конец 2019 года, а ввод в эксплуатацию – на 2020 год.