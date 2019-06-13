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сегодня, 10:10 11

Строительство пункта пропуска в Хэйхэ завершат в июле

Строительство пункта пропуска в Хэйхэ завершат в июле
Фото: mp.weixin.qq.com

Примерно через месяц в Хэйхэ намерены завершить строительство пункта пропуска рядом с трансграничным автомобильным мостом через Амур. В семи километрах от центра города и в одном километре от моста возводятся три здания, где будет расположен пункт. Основные работы завершатся в июле.

Одно здание будет предназначено для проверки грузов из России. Во втором планируется досматривать пассажиров, в третьем – собираются осматривать грузы из Китая, сообщает Biang.ru со ссылкой на издание Дунбэйван.

Строительство базовой инфраструктуры почти закончено. Общий объем инвестиций в объекты составил 52 миллиона юаней. Площадь застройки – 43 600 квадратных метров.

«Закладка фундамента, заливка бетона и установка бетонных цокольных балок зданий № 1 и № 3 уже практически завершена, также завершена закладка фундамента и строительство внешних стен и потолочных бетонных балок здания № 2. Ожидается, что, возведение трех зданий нового пункта пропуска завершится во второй декаде июля. Работы ведутся круглосуточно», – сообщает издание.

Как сообщало Амур.инфо, строительство пункта пропуска в Хэйхэ началось 16 марта. Одним из подрядчиков проекта стала мостостроительное управление «Китайская железнодорожная корпорация».

На российской стороне пункт пропуска для моста через Амур планируется построить к середине 2021 года. Реализацией проекта занимается Росгранстрой. Грузы по мосту начнут перевозить раньше, для этого создадут временный пункт пропуска. Окончание работ по возведению моста запланировано на конец 2019 года, а ввод в эксплуатацию – на 2020 год.

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#Китай #строительство #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    А у нас?

    А у нас проводят газ

    и ведут нефтепровод,

    сейчас мост еще достроят

    и китайцы пир устроят.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Noir

    А у нас?



    А у нас только планируют. )





    ~~На российской стороне пункт пропуска для моста через Амур планируется построить к середине 2021 года.



  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Noir

    А у нас? А у нас проводят газ и ведут нефтепровод... мимо нас, вооот...,

    сейчас мост еще достроят и китайцы пир устроят.



    простите

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    А у нас, а у нас таможенники и пограничники будут в фанерных вагончикх!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Амуринфа решила что опять настало время народу выплеснуть негатив на власти?

  • Nebo

    Nebo
    4 часа назад

    Жду коменты Труша , а то как то скучно.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Nebo

    Жду коменты Труша , а то как то скучно.



    Он на другой ветке предлагает пересмотреть видео с участием одного клоуна и цитирует себя любимого.



  • FPG

    FPG
    4 часа назад

    А у нас палку воткнули на пустыре и многозначительно сказали "здесь будет город пункт пропуска заложён. назло надменному соседу"

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Почему такая огромная разница в сроках возведения инфрасируктуры!? Почти два года, позорище!!!

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Одно здание будет предназначено для проверки грузов из России. Во втором планируется досматривать пассажиров, в третьем – собираются осматривать грузы из Китая, сообщает Biang.ru со ссылкой на издание Дунбэйван.

    Ого так через мост ещё и "пассажирка" работать будет, или просто втором здании будут досматривать водителей и сопровождающих грузы.

  • Susliboy

    Susliboy
    8 минут назад

    А у нас как обычно мост начали строить в китай но забыли что надо еще пункт пропуска построить и нагрузку на зейский мост снизить...сомневаюсь что еще и мост через амур качественно строят

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