Ввоз в Россию праворульных микроавтобусов запретят с 1 июля

Согласно вступившим в силу требованиям Технического регламента Таможенного союза, с 1 июля в Россию запретят импортировать автомобили с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест. В эту категорию, в первую очередь, попадают микроавтобусы.

Также запретят импортировать самосвалы, грузовики с манипуляторами, рефрижераторы и автобусы категорий М2 и М3 с правым рулем.

Ввоз легковых праворульных автомобилей по-прежнему разрешен, однако может усложниться. Как и в случае с тюнинговыми машинами, для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства «праворульки» теперь должны проходить индивидуальную сертификацию. Соответствующее исследование может пройти только в специальных испытательных лабораториях, имеющих аккредитацию. Подобные комплексы есть не во всех населенных пунктах, а в некоторых российских городах их насчитывается единицы, сообщают «Вести Приморье».

За первые четыре месяца этого года в России было продано 186 тысяч автомобилей с правым расположением руля, что на 3,6 % больше, чем в 2018-м. При этом на учет у первых владельцев поставлена всего 22 591 машина. Все остальные праворульные автомобили сменили российских владельцев.