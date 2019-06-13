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сегодня, 10:11 10

Ввоз в Россию праворульных микроавтобусов запретят с 1 июля

Ввоз в Россию праворульных микроавтобусов запретят с 1 июля
Фото: vestiprim.ru

Согласно вступившим в силу требованиям Технического регламента Таможенного союза, с 1 июля в Россию запретят импортировать автомобили с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест. В эту категорию, в первую очередь, попадают микроавтобусы.

Также запретят импортировать самосвалы, грузовики с манипуляторами, рефрижераторы и автобусы категорий М2 и М3 с правым рулем.

Ввоз легковых праворульных автомобилей по-прежнему разрешен, однако может усложниться. Как и в случае с тюнинговыми машинами, для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства «праворульки» теперь должны проходить индивидуальную сертификацию. Соответствующее исследование может пройти только в специальных испытательных лабораториях, имеющих аккредитацию. Подобные комплексы есть не во всех населенных пунктах, а в некоторых российских городах их насчитывается единицы, сообщают «Вести Приморье».

За первые четыре месяца этого года в России было продано 186 тысяч автомобилей с правым расположением руля, что на 3,6 % больше, чем в 2018-м. При этом на учет у первых владельцев поставлена всего 22 591 машина. Все остальные праворульные автомобили сменили российских владельцев.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    6 часов назад

    Газель - наше все

  • aleun

    aleun
    6 часов назад

    С автобусами понятное дело, безопасность пассажиров и т.п...

    Но самосвалы, рефки и манипуляторы то чем не угодили? Там вообще по барабану с какой стороны руль, хоть на крыше.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    5 часов назад

    То то японцы дурачье к себе ввозят левый руль из америки.

    Фары меняй с допуском и езжай.

    И выходит дешевле чем ввоз японского руля в РФ

  • ямщик

    ямщик
    5 часов назад

    Adolf

    Газель - наше все



    Отличный автобус.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Adolf

    Газель - наше все



    Наша "Газ ель" на 90% не наша "Ивеко". )



  • кореец

    кореец
    4 часа назад

    на микроавтобусах по умолчанию не больше 8 мест, остальное автобусы категории Д. их и не возят уже и на рынках не продают. Нечего народ пугать.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    кореец

    на микроавтобусах по умолчанию не больше 8 мест, остальное автобусы категории Д. их и не возят уже и на рынках не продают. Нечего народ пугать.



    Зато японские воровайки и рефки жалко.



    Российский автопром ещё не умеет делать аналоги по качеству.



  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Амур инфо прекратите пугать обывателей. Смените фото. Запретят ввоз АВТОБУСОВ категории M2, M3. Машина на фото категории М1 - легковая!!!

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    А по сути, правительство, прикрываясь заботой о безопасности, кошмарит население ДВ. Дикари своими никчемными никому не нужными, бумажками, хотят подтвердить качество товара, признанного во ВСЕМ МИРЕ!!!!

  • severe

    severe
    1 час назад

    Газели выпускают с 1994 года. Они все до единой летом ездят с приоткрытым капотом потому что греются. За 25 лет ничего не исправлено. Нормальные производители при выявлении недостатков отзывает автомобили партиями. Как было через все ж.. так и осталось. Зато праворульные надо проверить АЖ в СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ. Пересадить их всех на газели, а что безопасно проверено, и свое.

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