К годовщине Белогорска обновили Доску почета

Доска почета Белогорска «Ими гордится город» пополнилась новыми именами. К 159-й годовщине основания города здесь размещены 48 фотографий тех, кто внес вклад в развитие муниципалитета. На сменной композиции 16 трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций и 32 жителя Белогорска.

Вручение удостоверений о занесении на Доску почета состоялось в рамках торжественного собрания «Славен город людьми». Их вручили заместители главы Белогорска, курирующие разные сферы жизнедеятельности муниципалитета.

«Городу есть кем и чем гордится. Социальному блоку, я точно знаю, есть. Убеждена, что ничего нет сложнее, чем работать с самим человеком, с его живой душой, с его потребностями. Поэтому огромное уважение и поздравления всем тем, кто занят служением людям это работникам социальной сферы», – отметила замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова.

Слова благодарности за безупречный труд выражены работникам сферы ЖКХ, предпринимательства, строительства, общественной безопасности, производственной сферы, а также общественности.

«Доска почета появилась в современной истории города в 2010 году, на 150-летнюю годовщину, – говорит начальник организационного отдела Эльвира Волошина. – Она состоит из двух композиций. Постоянная включает 27 фотографий почетных жителей Белогорска. Сменная обновляется 1 раз в год в преддверии Дня города».