В России тарифы на сбор мусора могут опять вырасти

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Предложение включить затраты на рекультивацию в тариф на сбор мусора содержится в проекте доклада Госсовета «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ». Если инициативу одобрят, то цены возрастут примерно на 5 %. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.

В рабочую группу по подготовке этого документа входят представители регионов, Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзора и экспертного сообщества.

Инициатором идеи стал возглавляющий рабочую группу по подготовке доклада губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его мнению, необходимо законодательно закрепить обязательства по рекультивации, исключив превращение отработанного мусорного полигона в объект, отравляющий окружающую среду, сказали «Известиям» в пресс-службе губернатора.

«Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф», – сообщили в аппарате губернатора. И добавили, что в каждом регионе повышение тарифа будет своим. Частично эти затраты должны субсидироваться государством.

«Формирование некоего резерва внутри тарифа для рекультивации отработанных объектов – более чем очевидная необходимость. При вполне посильном увеличении тарифа можно решить вопрос восстановления земель, но только при интеграции жесткой системы учета и контроля. Чтобы не вышло так, что свалки продолжили гнить и выделять ядовитый газ, а с населения при этом собирались деньги, которые, как известно, не пахнут», – пояснил директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, участвующий в подготовке доклада Госсовета.

Юрист НЮС «Амулекс» Василий Ярошенко полагает, что уже установленная плата за мусор в большинстве регионов завышена, и ее новый рост может вызвать всплеск недовольства граждан.

«... Норматив накопления ТКО, по которому высчитывается сумма в квитанции, определяют местные власти. Они весьма заинтересованы в завышении тарифов – это и наполнение бюджетов, и доход регионального оператора в сфере ТКО. В большинстве субъектов за норматив берется нечто "среднеарифметическое", что вызывает вполне обоснованное недовольство граждан – люди вынуждены платить за отходы, которых по факту не образуется», – говорит он.

Точных данных о том, сколько свалок в России необходимо рекультивировать, нет. Проект «Чистая страна» подразумевает восстановление земли на 200 объектах к 2024 году. В ряде федеральных округов мусорные полигоны уже заполнены, и, если проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявлял в начале июня первый замгенпрокурора Александр Буксман. По его данным, как минимум в 10 регионах Центральной России на начало года использовались полигоны, заполненные на 90% от проектной мощности.

На просьбу «Известий» предоставить свою позицию относительно повышения тарифов на мусор в Минстрое, Минприроды и ФАС оперативно не ответили.

Повышение тарифов на мусор произошло в начале этого года. Так называемая мусорная реформа была связана с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.