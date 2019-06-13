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В Белогорске из-за молнии возник пожар на железнодорожной ветке

В Белогорске из-за молнии возник пожар на железнодорожной ветке
Фото: pixabay.com

Вечером 12 июня поступило сообщение о возгорании на железнодорожной ветке в Белогорске. Через 6 минут на место происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 4 – четыре человека и одна единица техники.

Молния ударила в столб связи, и пламя повредило около 10 метров водоотводных лотков, электрический кабель. Открытое горение удалось ликвидировать в течение 2 минут. Люди во время происшествия не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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