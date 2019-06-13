В Приамурье машиниста тепловоза оштрафовали за взятку в пятикратном размере ее суммы

Белогорский городской суд вынес приговор бывшему машинисту тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Белогорск ОАО «РЖД». Мужчина в марте 2019 года пытался дать взятку в размере 17 000 рублей машинисту-инструктору за сокрытие факта пережога (перерасхода) им дизельного топлива.

Органами предварительного расследования амурчанин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия.

Суд учел полное признание вины, положительные характеристики мужчины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, позицию государственного обвинителя Свободненской транспортной прокуратуры. Ему назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Также амурчанина приговорили к штрафу в пятикратном размере суммы взятки – 85 000 рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.