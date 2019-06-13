Дожди с грозами: прогноз погоды в Амурской области на 13 июня

Фото: Амур.инфо

13 июня в Амурской области облачно, дождь, местами сильный, грозы. Дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8, при грозе – с порывами 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха составит 18...23, на севере –10...15 градусов выше нуля. В Благовещенске облачно с прояснением, временами дождь, возможна гроза. Слабый до умеренного ветер дует с юго-востока, востока, при грозе ветер порывистый – до 15 метров в секунду. Уличные термометры покажут 22...24 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова