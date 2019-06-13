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В Приамурье автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, есть пострадавшие (видео)

В Приамурье автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, есть пострадавшие (видео)
Фото: кадр видео

В Сковородинском районе произошло ДТП с пострадавшими. Участником аварии стал один автомобиль.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, предварительно происшествие случилось 12 июня около 20:05. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Harrier, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. Травмы получили водитель и пассажир 1966 года рождения, их доставили в лечебное учреждение.

Все обстоятельства аварии предстоит установить полиции.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 659

#ДТП #происшествия #транспорт

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