В Свободном в День России загорелась школа

Вечером 12 июня в службу спасения поступило сообщение о возгорании в здании школы города Свободный. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения Свободненского пожарно-спасательного гарнизона.

В тушении пожара участвовали восемь человек с привлечением трех единиц техники. Через пять минут пожарные ликвидировали открытое горение. Как сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара огнем повреждено слуховое окно на площади примерно 1 квадратный метр. Люди в огне не пострадали. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.