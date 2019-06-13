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В Свободном в День России загорелась школа

В Свободном в День России загорелась школа
Фото: ru.depositphotos.com

Вечером 12 июня в службу спасения поступило сообщение о возгорании в здании школы города Свободный. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения Свободненского пожарно-спасательного гарнизона.

В тушении пожара участвовали восемь человек с привлечением трех единиц техники. Через пять минут пожарные ликвидировали открытое горение. Как сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара огнем повреждено слуховое окно на площади примерно 1 квадратный метр. Люди в огне не пострадали. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

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#МЧС #пожары #происшествия #Свободный

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