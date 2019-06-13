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ФК «Белогорец» разгромил «Благовещенск-М» со счетом 6:0

ФК «Белогорец» разгромил «Благовещенск-М» со счетом 6:0
Фото: pixabay.com

ФК «Белогорец» вновь одержал победу над командой из Благовещенска в рамках чемпионата Амурской области по футболу. Встреча с «Благовещенск-М» состоялась 12 июня на стадионе «Спартак» в областном центре.

Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу ФК «Белогорец». Первый гол с пенальти был забит на 2-й минуте матча Егором Меркуловым. На 4-й и 6-й минутах два мяча в ворота соперников оформил Николай Шабонин. На 10-й минуте гол забил Сергей Мухин. Еще два мяча в первом тайме направил в ворота ФК «Благовещенск-М» Иван Белосорочко, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Все шесть мячей "Белогорец" забил в первом тайме! Игра была очень интересной. Круто! Особенно в самом начале, – отметил один из болельщиков Николай Белов. – Это уже третья игра с "нулевыми" забитыми! Очень болели за нашу молодежь! Следующая встреча намечена на 23 июня, на стадионе "Амурсельмаш". Встретим на домашнем поле очередную благовещенскую команду "Максинтер". Так что всем на футбол 23-го!»

Ранее Амур.инфо сообщало, что ФК «Белогорец» обыграл со счетом 5:0 команду «Благовещенск-В».

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#администрация Белогорска #Белогорск #спорт #футбол

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