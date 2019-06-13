Гороскоп на 13 июня: Рыбы столкнутся с клеветой, у Тельцов временные трудности

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:40

Солнце в Близнецах.

Овен. День символизирует расщепление сознания, духовное падение. Некоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на одном деле могут создать проблемы в сфере профессиональной деятельности. Направьте все свои силы на избавление от негативных качеств,чужого влияния.

Телец. Возможны временные трудности в материальном положении. Но не следуйте чужим советам – они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.

Близнецы. Сегодня отнеситесь внимательно к предложениям со стороны руководства и мнениям своих коллег. Возможны успешные переговоры и заключение выгодных сделок. Во второй половине дня велика вероятность приятного сюрприза и неожиданных известий, которые благотворно повлияют на вашу жизнь.

Рак. Крайне неблагоприятный четверг. Возможно, сегодня вам придется столкнуться со многими проблемами в отношениях с окружающими. Если вы не пойдете на компромисс, ситуация обострится до крайности. Вам может показаться, что наступила катастрофа в отношениях с близкими людьми. Не стоит терять самообладания. Со временем все уладится.

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Лев. День может быть неприятным. Если вы не используете возможность для отпуска или отдыха, то возможны беспричинная печаль, плохое настроение, депрессия. В личной жизни лишние эмоции могут принести разочарование или привести к ссоре. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях.

Дева. Удачный во всех отношениях день. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не отказывайтесь от помощи. Вероятны событие или новость, которые благотворно повлияют на ваши дела.

Весы. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Полагайтесь только на себя – совет или помощь друзей приведут к ошибкам или осложнят ситуацию до крайности. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком.

Скорпион. Благоприятный день для коммерческих сделок и рискованных предприятий. Все будет способствовать росту вашей популярности и авторитета. Ваше мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать.

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Стрелец. День противоречивый. Начало дня будет связано с усилившейся усталостью, но во второй половине дня духовно развитые люди почувствуют душевное обновление.

Козерог. День получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Во всех отношениях удачный день, правда, трудиться придется больше обычного. Вероятно, на работе вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены.

Водолей. Сегодня могут произойти неожиданные перемены в вашем ближайшем окружении. Жизнь потребует от вас максимальной выдержки.

Рыбы. Звезды предупреждают об опасности для здоровья или агрессии со стороны недоброжелателей. Существует опасность клеветы или осложнения отношений в личной жизни. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте новых знакомств.

Астролог: Вальдемар Небоходцев