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12 июня 2019, 19:10 5

Как благовещенцы отмечали День России: фоторепортаж на Амур.инфо

Как благовещенцы отмечали День России: фоторепортаж на Амур.инфо
Фото: Амур.инфо

12 июня Благовещенск, как и другие города страны, отмечает День России. В областном центре было запланировано около 35 мероприятий: выставки, игры, мастер-классы, концерты и другое. Главной стала праздничная концертная программа «Парад дружбы народов» на площади Общественно-культурного центра. На ней и побывал фотограф ИА «Амур.инфо».

«Параду дружбы народов» сегодня угрожала погода: в Благовещенске шел дождь, и ходили слухи о возможной отмене концертной программы. Но все обошлось, и горожане смогли насладиться выступлениями творческих коллективов.

Празднование Дня России продолжается – благовещенцев ждут на набережной реки Амур в районе ротонды.

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#праздники

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Концерты, выставки, игры, энкаунтер: как Благовещенск отпразднует День России
Комментарии
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  • 55

    55
    6 часов назад

    Пир во время чумы. День развала государства, это праздник России. Куда катимся...

  • виталя1979

    виталя1979
    5 часов назад

    почему нету фотки меня ,лежащего на диване и пьющего кефир?

  • Crasy

    Crasy
    4 часа назад

    Тупой недопраздник. Чё празднуете? Развал СССР? Приход к власти чмошного алкаша ельцина?

  • 55

    55
    3 часа назад

    CrasyТупой недопраздник. Чё празднуете? Развал СССР? Приход к власти чмошного алкаша ельцина?


    Вот это и есть День Едросни. Если его и праздновать, то только как поганый день

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 часа назад

    Восторга в глазах людей не видно.

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