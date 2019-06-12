Как благовещенцы отмечали День России: фоторепортаж на Амур.инфо
12 июня Благовещенск, как и другие города страны, отмечает День России. В областном центре было запланировано около 35 мероприятий: выставки, игры, мастер-классы, концерты и другое. Главной стала праздничная концертная программа «Парад дружбы народов» на площади Общественно-культурного центра. На ней и побывал фотограф ИА «Амур.инфо».
«Параду дружбы народов» сегодня угрожала погода: в Благовещенске шел дождь, и ходили слухи о возможной отмене концертной программы. Но все обошлось, и горожане смогли насладиться выступлениями творческих коллективов.
Празднование Дня России продолжается – благовещенцев ждут на набережной реки Амур в районе ротонды.
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