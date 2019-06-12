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12 июня 2019, 18:30 3

Волонтеры просят амурчан помочь перевезти собак в Москву

Волонтеры просят амурчан помочь перевезти собак в Москву
Фото: Амур.инфо

Амурская зоозащитная организация «Подари надежду» («Кошкин дом») обратилась к жителям области в своем Инстаграме. Волонтеры просят амурчан помочь в транспортировке собак в Москву – животных предполагается отправить авиарейсом.

«Неужели совсем никто не летит в ближайшее время в Москву рейсом авиакомпании S7? Ведь начался сезон отпусков и многие летят отдыхать... Нам очень нужно отправить с попутчиком пару собак, можно по одной. От вас ничего особенного не требуется – все сделаем сами – только согласитесь стать попутчиком и зарегистрировать собаку на свой билет! Оформим все документы, привезем в аэропорт, пройдем ветконтроль, оплатим все, упакуем и сдадим в багаж. Вам только нужно будет получить переноску с собакой в аэропорту Домодедово и передать встречающим», – говорится в сообщении организации.

Телефон для связи: 8-914-550-01-15.

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#животные #транспорт

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    6 часов назад

    Официальные лица постоянно летают в Москву и обратно, с ними и отправить собак.

  • Йцукэн

    Йцукэн
    4 часа назад

    Точно!

  • ямщик

    ямщик
    4 часа назад

    А в Китай не ближе. или в Корею? Там же любят собак.

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