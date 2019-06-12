Амурские боксеры завоевали 8 золотых медалей на межрегиональном турнире

Фото: instagram.com/amurbox_28

В Комсомольске-на-Амуре прошел межрегиональный турнир по боксу «Кубок Амура» среди юношей. В соревнованиях приняли участие 115 юных боксеров из Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Амурской областей, ЕАО. Приамурье представляли спортсмены из поселка Новобурейский, Свободного, Благовещенска. Они показали отличные результаты.

По итогам состязаний у амурчан 8 золотых медалей. Золото завоевали Артем Петракушин, Даниил Лобанов, Федор Шикунов, Егор Сторожук, Арсен Григорян, Матвей Завалюев, Давид Таскаев, Глеб Голубев. Еще 8 медалей в активе амурчан – серебряные и бронзовые. Кроме того, Федор Шикунов получил специальный приз «За волю к победе», сообщается в Инстаграме федерации бокса Амурской области. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Федерация бокса АО (@amurbox_28) 11 Июн 2019 в 1:30 PDT

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Александр Авдеев