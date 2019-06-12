Соцсети: на Покровском руднике в Приамурье пламя охватило экскаватор (фото)

Фото: instagram.com/autoroad.blg

12 июня в социальных сетях появилась информация о происшествии в Зейском районе Амурской области, на предприятии «Покровский рудник». Как сообщил инстаграм-паблик autoroad.blg, там пламя охватило экскаватор. Были опубликованы фотографии с места происшествия.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области. В ведомстве рассказали, что сообщений о данном происшествии не поступало. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДТП Благовещенска (@autoroad.blg) 12 Июн 2019 в 12:17 PDT

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#пожары #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев