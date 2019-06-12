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12 июня 2019, 17:44 4

Соцсети: на Покровском руднике в Приамурье пламя охватило экскаватор (фото)

Соцсети: на Покровском руднике в Приамурье пламя охватило экскаватор (фото)
Фото: instagram.com/autoroad.blg

12 июня в социальных сетях появилась информация о происшествии в Зейском районе Амурской области, на предприятии «Покровский рудник». Как сообщил инстаграм-паблик autoroad.blg, там пламя охватило экскаватор. Были опубликованы фотографии с места происшествия.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области. В ведомстве рассказали, что сообщений о данном происшествии не поступало.

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#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    7 часов назад

    Начались поджоги?

  • full

    full
    7 часов назад

    paravis

    Начались поджоги?



    Пака все любуются экскаватором, кто то что то тырит))))

  • Алекsей

    Алекsей
    5 часов назад

    У меня есть новый Экскаватор Komatsu с обратной лопатой, по отличной цене, на гарантии, могу продать!

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    В первый раз что ли?

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