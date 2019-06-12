Соцсети: на Покровском руднике в Приамурье пламя охватило экскаватор (фото)
12 июня в социальных сетях появилась информация о происшествии в Зейском районе Амурской области, на предприятии «Покровский рудник». Как сообщил инстаграм-паблик autoroad.blg, там пламя охватило экскаватор. Были опубликованы фотографии с места происшествия.
ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области. В ведомстве рассказали, что сообщений о данном происшествии не поступало.
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